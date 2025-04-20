中評現場：新時代的中馬關係主題報告會

“新時代的中馬關係”主題研討暨報告發布會現場（中評社 吳欣妍攝） 中評社北京4月20日電（實習記者 吳欣妍）2025年4月17日，人大重陽區域國別論壇（2025年春季）“新時代的中馬關係”主題研討暨報告發布會在京舉辦。此次會議由中國人民大學重陽金融研究院主辦，中國人民大學全球領導力學院、馬來西亞策略分析與政策研究所（INSAP）合辦。中國人民大學黨委常委、副校長鄭新業出席發布會並致辭。會上，中國人民大學重陽金融研究院院長、全球領導力學院院長王文發布題為《被低估的馬來西亞：東南亞樞紐戰略價值與中馬關係深化路徑》的研究報告。



專家研討環節由中國人民大學重陽金融研究院助理研究員吳奇聰主持，研討嘉賓有中國國際問題研究院前院長、原中國駐東盟特命全權大使徐步，拿督、馬來西亞策略分析與政策研究所（INSAP）主席楊燕美，北京大學區域與國別研究院副院長翟崑，馬來西亞拉曼大學“一帶一路”策略研究中心主任鄭明瑜，中國國際問題研究院亞太研究所副所長杜蘭，中國人民大學重陽金融研究院研究員劉英。



鄭新業在致辭中表示，中馬關係及中國與東盟合作等領域的研究價值，長期以來都被低估。他特別指出，馬來西亞作為東南亞樞紐，其發展路徑和與中國的互動具有全球意義，希望報告能為中馬命運共同體的深化提供啟發。



隨後，王文分享了《被低估的馬來西亞：東南亞樞紐戰略價值與中馬關係深化路徑》研究報告的核心內容。他介紹道，馬來西亞是“三軌並行”的東南亞戰略樞紐，但其戰略地位卻長期被低估。地緣政治外交層面，中馬突破壁壘建交是馬來西亞外交制度先驅性的體現；多元文化治理層面，馬來西亞的華文教育成果是多元文化治理典範；高效經貿層面，馬來西亞已成為中國第六大外貿夥伴。



報告同時指出，中馬關係仍面臨幾點現實挑戰，第一是經濟依賴深化與技術主權問題的矛盾，第二是社會文化差異以及合作項目本土化困境，第三是制度的差異和地緣政治博弈問題。報告提出，要以中國－東盟－海合會峰會為契機，在軍事安全、文明互鑒、經濟協同、制度創新、風險對衝五個維度構建中馬立體化的協作體系。



在專家研討環節中，徐步表示，在中國領導人同馬來西亞總理安瓦爾的會談中，他注意到三點重要內容：一是堅持戰略自主，開展高水平戰略協作；二是凝聚發展合力，打造高質量發展合作標杆；三是傳承世代友好，深化文明交流互鑒。他認為，中馬雙方也需要緊緊圍繞這三點進一步深化、挖掘中馬關係的廣闊發展空間。未來，為繼續深化中國同馬來西亞等東南亞國家的合作關係，兩國要繼續堅持以東盟為中心的合作方式，重視東南亞國家在交往過程中的舒適度，推動亞太命運共同體建設，排除域外力量干擾。