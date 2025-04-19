新研究：地球上的水可能是“原生”

中評社北京4月19日電／長期以來，地球上的水普遍被認為來自小行星撞擊地球。但英國研究人員近日在美國行星科學期刊《伊卡洛斯》上發表論文說，他們發現了或可推翻這一理論的重要證據，地球上的水可能是“原生”。



新華社報導，氫是水的基本組成元素，也是地球生命形成的關鍵條件。地球上的氫以及水的起源一直備受爭議。流行觀點認為，地球形成初期的約1億年間，小行星攜帶著水冰等撞擊地表，才為這顆藍色星球注入生命之源。



然而，英國牛津大學等機構的研究人員發現，地球可能在最初形成時就擁有了形成水所需的氫。這支持了一個重要觀點，即地球上水的形成是一個自然過程，而不是小行星在地球形成後偶然撞擊地球導致的。



研究人員介紹，頑輝石球粒隕石是一種稀有隕石，其成分與45.5億年前的早期地球相似。先前一個由法國研究人員領導的團隊曾在研究這種隕石時，在隕石球粒（隕石內毫米大小的球形物體）的非結晶部分發現氫的蹤跡，但無法確認這些氫是否是陸地污染所致。



最新研究中，研究人員使用了英國“鑽石光源同步加速器”科學設備，將強大的X射線束照射到頑輝石球粒隕石上來分析其元素組成，結果在分析隕石球粒外由亞微米級材料組成的物質時，發現其中富含硫化氫，含量甚至達到非結晶部分的5倍。相比之下，在隕石裂縫或明顯受到陸地污染的部分，氫的含量非常少或幾乎沒有。



研究人員說，這意味著隕石中檢測到的硫化氫極不可能源自地球。由於早期地球由類似于頑輝石球粒隕石的物質構成，這表明當形成中的地球變得足以被小行星撞擊那麼大時，它已經積累了足夠的氫來形成水。