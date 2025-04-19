朱立倫台東宣講　邀眾人26日上凱道反惡罷

中評社台北4月19日電／國民黨19日在台東寶桑國中學生活動中心舉辦“還錢於民”政策說明會，邀請國民黨主席朱立倫、“立委”吳宗憲、陳玉珍、台北市議員詹為元等人宣講，台東縣黨部主委吳秀華、台東縣長饒慶鈴、台東“立委”黃建賓也都上台致詞，現場也湧入數百支持者聲援。面對大罷免引發大搜索、大約談朱立倫高呼“反惡罷、戰獨裁”，力邀眾人4月26日上凱道，讓賴清德聽到人民的聲音。



中時新聞網報導，朱立倫首先提到，他稍早6點多才陪台北市黨部主委黃呂錦茹步出台北地院，因為法官說沒有證據，無保請回。他強調今天在全台灣，只要反對民進黨，得罪賴清德，你隨時有可能被大搜索、大交保，大收押，這是什麼樣的一個時代，涉嫌偽造文書罪都會被收押，“今天是黃呂錦茹，明天就有可能是你。”



朱立倫指出，當全世界都在關心關稅大戰、匯率大戰問題時，賴清德卻在發動大罷免，讓他不知道怎麼跟外國朋友談，因為國外沒有人聽過什麼叫大罷免，任何一個民主國家都沒有，但現在有1個獨裁者叫賴清德，他正在創造歷史，創造全世界的歷史，獨裁者就是要消滅在野黨，怎麼消滅就是搞大罷免。



朱立倫提及被罷免的黃建賓，他說，“立法院”審查預算由黃建賓幫大家監督民眾荷包的錢，“把我們的錢省下來，還給我們，有錯嗎？”財劃法台東1年可以多134億，黃建賓是大功臣，真正該被罷免的是民進黨不顧民生、不顧警察消防同仁，不顧台東人的“立法委員”。他呼籲所有台灣民眾一定要反惡罷、戰獨裁，所有台灣人一定要在4月26日站出來，讓獨裁者賴清德聽到台灣民眾現在最想罷免的是誰，台下高喊“賴清德”。



會後，朱立倫也針對外界關心北檢聲援人數是否逐漸減少作出說明，他強調昨天是以比較溫馨的方式，真正總動員是4月26號，希望大家4月26號下午3點匯集凱達格蘭大道，共同對賴清德來怒吼，大家共同發出“反惡罷、戰獨裁”心聲。