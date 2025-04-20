中評現場：兩岸茶人在京共話“茶之緣”

第七屆“茶之緣”兩岸茶人交流會在北京全國農業展覽館11號館活動區舉行（中評社 劉璐璐攝） 中評社北京4月20日電（實習記者 劉璐璐）4月18日，‌由中華茶人聯誼會、中國農業國際合作促進會茶產業分會、北京市茶業協會、北京海峽兩岸民間交流促進會、北京中道公益基金會，中華國際無我茶會推廣協會、台灣區制茶工業同業公會、台灣中華茶文化學會、高雄茶商協會等兩岸多家茶行業機構聯合主辦，北京市朝陽區台辦支持的第七屆“茶之緣”兩岸茶人交流會在北京全國農業展覽館11號館活動區舉行。會議由中華茶人聯誼會副秘書長黃萍主持。來自海峽兩岸的茶企代表、台胞台商、兩岸婚姻家庭、文化學者及青年茶人100餘人參與了本次活動。



民樂悠揚，兩岸茶人共聚一堂



來自台灣的青年學生以古箏、二胡與琵琶演奏《茉莉花》、《上春山》等經典曲目開場，帶來極致的視聽盛宴，隨後活動尾聲台灣學生更以琵琶獨奏融合《菊花台》、《青花瓷》、《望春風》等悅耳旋律，展現傳統民樂與現代文化的交融之美，贏得現場陣陣掌聲。



同根同源，茶香連兩岸



北京市茶葉協會會長陳方俊致辭時表示，海峽兩岸茶樹同源，茶道同源，茶文化各具特色，各有千秋。他指出，品茶是中華文化獨特的趣味活動，不僅是聯繫兩岸民族民生福祉和情感互動的紐帶，更是對兩岸融合發展發揮出重要的引領作用。



中華茶人聯誼會秘書長、北京海峽兩岸民間交流促進會副會長孫蔚在致辭時表示，茶是中華民族共同的文化基因，是兩岸同胞血脈相連、情感交融的見證。她表示，以後會與台灣相關茶業社團組織密切合作，繼續發揮平台作用，為兩岸茶產業的蓬勃發展，為中華茶人之間的交流互鑒做出更多的貢獻。



中國農業國際合作促進會茶產業分會副會長、國家民族事務委員會民族出版社原黨委書記、社長李萬瑛致辭時表示，茶是中華民族的文化之寶，兩岸茶人因茶結緣，站在新的歷史節點，兩岸茶產業合作正迎來更廣闊的前景，兩岸可以通過深化交流，實現資源共享、優勢互補，共同推進中國茶的國際競爭力。



中華國際無我茶會推廣協會現任理事長黃美雲通過線上方式致辭，她首先向活動獻上誠摯的祝福，並表示期待與會嘉賓在茶藝切磋分享中厚植友誼，共為中華茶文化繁榮努力。



台灣區制茶工業同業公會理事長陳雲剛也通過線上方式致辭。他表示，本次匯集兩岸茶界精英，不僅展現深厚的茶文化底蘊，更搭建起促進交流，深化合作的橋梁。