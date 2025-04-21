佘平：譜寫新時代對台工作新篇章

中評社北京4月21日電（作者 佘平）台灣問題作為中華民族核心利益，始終關係到維護國家主權和領土完整的重大使命。黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央堅持解放思想、實事求是、與時俱進、求真務實的思想路線，在堅持黨的對台工作大政方針基礎上，創造性提出新時代黨解決台灣問題的總體方略。這一理論創新來自於中國共產黨人破解民族復興進程中關鍵難題的偉大實踐，是對馬克思主義國家學說的豐富和發展。



一、解放思想，破解歷史難題的理論突破



解放思想是黨的思想路線的本質要求，是突破既有實踐局限、實現理論創新的前提條件。新時代對台工作理論體系正是中國共產黨人運用這一辯證唯物主義方法論的生動寫照。面對台灣問題長期性、複雜性與現實緊迫性的三重叠加，黨中央突破傳統思維定式，在三個維度實現理論躍升。



一是在戰略定位上，創造性地將台灣問題置於民族復興歷史布局中。習近平總書記提出的“祖國必須統一，也必然統一”論斷，突破傳統地緣政治思維，將台灣問題從區域事務升華為民族復興的必然要求。這種歷史唯物主義的戰略思維，既遵循了馬克思主義關於國家本質與歷史發展規律的基本原理，又豐富發展了中國特色社會主義國家統一理論。



二是在制度建構上，形成原則性與包容性相統一的“兩制”台灣方案。在堅持一個中國原則基礎上，設置“探索‘兩制’台灣方案”的制度接口，既守正創新地發展了馬克思主義國家學說，又為破解歷史遺留問題提供了制度創新樣本。



三是在實踐路徑上，突破性構建“三融”發展範式。通過“以通促融、以惠促融、以情促融”的系統設計，將兩岸融合發展從經濟領域拓展至社會文化全域。這種系統思維既體現馬克思主義矛盾分析法，又彰顯中國傳統“和合”文化智慧，形成具有中國特色的國家統一實踐路徑。



二、實事求是，錨定政策方向的根本遵循



實事求是馬克思主義活的靈魂，是黨思想路線的核心精髓，亦是制定和執行對台政策的基石。新時代對台大政方針始終堅持從兩岸關係實際出發，既把握歷史發展規律，又尊重現實客觀條件，形成了具有鮮明時代特徵的對台政策體系。



一是在政治基礎建設上，明確提出“一個中國原則是兩岸關係的政治基礎”，並將“九二共識”確立為檢驗台灣當局是否承認一個中國原則的試金石。既嚴格遵循聯合國第2758號決議的國際法理依據，又充分考量台灣現實情況，創造性建立“基礎不牢、地動山搖，基礎穩固、發展可期”的辯證認知體系。不僅有助於維護兩岸關係的和平穩定，更為未來的政治協商與對話奠定了堅實的基礎。



二是在經濟融合發展上，精準把握兩岸利益交匯點，從“31條惠台措施”到“26條實施意見”，政策設計始終遵循社會主義市場經濟發展規律，既體現“兩岸同胞血脈相連”的同胞情誼，又嚴格遵循WTO規則與市場准入原則，構建起兼具政治屬性與經濟理性的政策體系。



三是在文化認同培育上，科學處理傳承與創新的關係。通過海峽論壇、海峽兩岸中華文化峰會等平台推動的“新中華文化認同”建構，既堅守中華文化根脈，又創新運用現代傳播手段，在“Z世代”群體中培育新型文化共同體意識，體現歷史唯物主義文化發展觀。

