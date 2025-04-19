特朗普要對美國金庫“大查賬”　進展如何？

中評社北京4月19日電／4月，美國政府揮舞“關稅大棒”，國際金價再度刷新歷史新高。在這場全球貿易格局的震蕩中，黃金作為終極避險資產的吸引力持續升溫，此時，一樁關於美國黃金儲備的“羅生門”事件吸引了人們的目光。



央視新聞報導，作為美國最大的黃金儲備庫，位於肯塔基州的諾克斯堡金庫到底有沒有黃金？有多少黃金？此前美國總統特朗普與政府效率部負責人馬斯克曾高調表示要“突擊查賬”，如今兩個月已過，這場備受矚目的“黃金審計大戲”進展如何？



特朗普：計劃審查諾克斯堡金庫



特朗普曾多次表示計劃審查位於諾克斯堡金庫。“我們希望諾克斯堡（金庫）一切正常，但我們將前往諾克斯堡——最為人喜愛的諾克斯堡——以確保那裡有黃金。”特朗普說，“如果那裡沒有黃金，我們會感到非常沮喪”。



馬斯克質疑美國黃金儲備量真實性



美國政府效率部負責人埃隆·馬斯克曾質疑美國黃金儲備量的真實性，暗示將審計位於肯塔基州諾克斯堡的金庫。



馬斯克曾發文說：“誰能確定諾克斯堡金庫內的黃金沒有被偷？或許黃金在，或許不在。那些黃金歸美國公眾所有！我們要知道黃金是否還在。”



馬斯克發文後，聯邦參議員蘭德·保羅敦促他採取審計行動。保羅發文說：“讓我們查。”保羅17日還告訴美國福克斯新聞網，諾克斯堡及其庫存物需要更透明。

