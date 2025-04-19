撤銷逾千留學生簽證　特朗普政府面臨集體訴訟

中評社北京4月19日電／最近幾周，美國政府取消逾千名國際學生簽證或合法身份一事持續發酵。18日，超過100名受影響國際學生聯合向美國聯邦法院提起訴訟，要求恢復合法身份並阻止美政府繼續實施該政策。



新華社援引美聯社報導，美國民權聯盟的分支機構代表上述學生在新罕布什爾州聯邦法院提起訴訟。



美國民權聯盟新罕布什爾州分支法務主管吉勒斯·比索內特說：“國際學生是我們州大學的重要群體，任何政府都無權規避法律，單方面剝奪學生的身份，擾亂他們的學業，並使其面臨被驅逐風險。”



據美國有線電視新聞網和美聯社統計，自3月下旬以來，全美170多所高校約1100名國際學生及應屆畢業生的簽證或身份在留學生和訪問學者信息系統中被撤銷。



據美國媒體報導，受影響學生來自亞洲、歐洲和中東等地，涉及哈佛、斯坦福等私立名校和公立大學，其中一些學生因參加支持巴勒斯坦的示威活動而被撤銷簽證，還有一些則因駕駛違章等輕微違法行為。部分學生表示，不清楚自己為什麼會成為“目標”。



訴狀指出，上述國際學生在沒有任何警告的情況下突然失去合法身份，使其懷疑自己是否還能留在美國完成學業。原告律師表示，在終止外國學生的合法身份之前，美國政府沒有發出通知。



留學生和訪問學者信息系統由美國國土安全部管理，主要用於維護有關國際學生及其在美身份的信息。美國有線電視新聞網說，美國白宮和國土安全部暫未就此置評。

