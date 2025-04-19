取消簽證、入境審查、竊聽手機…美國還能去？

中評社北京4月19日電／最近幾周，美國政府取消逾千名國際學生簽證或合法身份一事持續發酵。18日，超過100名受影響國際學生聯合向聯邦法院提起訴訟。



新華社報導，除了在美的國際學生陷入恐慌，美國近期多起入境限制事件也讓人頓失安全感。本屆美國政府正以實際行動“勸退”外國入境者。



人在美國，簽證沒了



訴狀指出，被涉及的國際學生在沒有收到任何警告的情況下突然失去合法身份，使其懷疑自己是否還能留在美國完成學業。原告律師表示，在終止外國學生的合法身份之前，美國政府沒有發出通知。



據美國有線電視新聞網和美聯社統計，自3月下旬以來，全美170多所高校約1100名國際學生及應屆畢業生的簽證或身份在留學生和訪問學者信息系統中被撤銷。



據美國媒體報導，受影響學生來自亞洲、歐洲和中東等地，涉及哈佛、斯坦福等私立名校和公立大學，其中一些學生因參加支持巴勒斯坦的示威活動而被撤銷簽證，還有一些則因駕駛違章等輕微違法行為。部分學生表示，不清楚自己為什麼會成為“目標”。



留學生和訪問學者信息系統由美國國土安全部管理，主要用於維護有關國際學生及其在美身份的信息。美國有線電視新聞網說，美國白宮和國土安全部暫未就此置評。



除集體訴訟外，部分受影響學生還提起其他訴訟，提出他們被剝奪正當程序。有關訴狀指出，美政府此舉剝奪上述學生在美繼續學業和維持就業的能力，並面臨被逮捕、拘留和驅逐出境的風險。

