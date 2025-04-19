外媒稱以色列或有限打擊伊朗核設施

中評社北京4月19日電／據CCTV國際時訊：路透社今天（4月19日）援引以色列官員和多名知情人士的消息報導稱，儘管據美國媒體報導，美國總統特朗普此前已告知以色列總理內塔尼亞胡“美國目前不願支持以色列襲擊伊朗核設施”，但以色列仍未排除未來幾個月內發動襲擊的可能性。



報導稱，以色列方面認為，以軍“可以發動一場需要較少美國支持的有限打擊”，其攻擊規模將遠小於以色列最初提議的方案。但目前尚不清楚以色列是否會以及何時會推進此類打擊，特別是在美伊圍繞伊核問題進行談判之際。



據消息人士透露，幾個月來，以色列方面已向特朗普政府提出了一系列攻擊伊朗的方案，其中部分計劃將發動襲擊的時間設定在今年春末或夏季，襲擊手段包括不同烈度的空襲與突擊隊行動，據稱“可使伊朗核武化的能力延緩數月或一年以上”。



而據兩位前拜登政府高級官員告訴路透社，以色列的部分計劃去年也曾提交給拜登政府，幾乎都需要美國通過直接軍事干預或情報共享提供重要支持。以色列還要求美國在伊朗報復時協助其自衛。據透露，內塔尼亞胡曾希望美國主導對伊朗的空襲，但拜登政府方面表示，“除非伊朗加速鈾濃縮或驅逐核查人員，否則不認為打擊是明智之舉”。據稱拜登團隊還“質疑以軍發動此類行動的有效性”。



對這一報導，美國國家安全委員會在回應時稱“應參考特朗普4月17日對記者的表態”——特朗普當天曾表示，他並未阻止以色列發動攻擊，但“暫不急於支持對伊朗採取軍事行動。”



以色列總理辦公室未立即回應置評請求。一位以色列高級官員告訴路透社，尚未就打擊伊朗作出決定。



伊朗安全部門高級官員則表示，“伊朗已知曉以色列正計劃對伊朗核設施發動重大襲擊。”這名官員還稱，以色列的攻擊將招致伊朗“嚴厲而堅定的回應”。



相關專家認為，以色列需要美軍大量支援才能摧毀伊朗深藏地下的核設施及相關儲備。雖然當前以色列考慮的“有限打擊”需要美軍較少的直接支持，但以色列仍需要美方承諾在伊朗報復時協助防禦。