調停俄烏衝突　美國還有哪些牌？

中評社北京4月19日電／美國政府以斷軍援、卡情報為籌碼，強推烏克蘭簽署礦產協議；揮舞“二級關稅”大棒施壓俄羅斯也收效甚微。斡旋停火裹足不前，美國在烏克蘭利益也難以收回。當施壓淪為無效籌碼的當下，美國又放風或將放棄調停，美國這場俄烏“牌局”又將如何收場？



再施威脅 美放風或放棄俄烏調停



央視新聞報導，美國總統特朗普4月18日表示，如果俄烏當中有一方讓停火談判變得困難，美國將“放棄”繼續進行斡旋，但他“希望”美國不必這樣做。美國國務卿魯比奧同一天早些時候說，如果短期內看不到俄羅斯和烏克蘭達成一致的信號，美方不會繼續撮合。特朗普表示，魯比奧是正確的，但他對達成協議的前景表現出更為樂觀的態度。



針對魯比奧的警告，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，魯比奧聲稱談判沒有取得足夠進展，但俄方認為談判取得了一定進展，相關對話非常複雜。他說，俄羅斯方面尋求解決俄烏衝突，同時要確保俄方自身利益，俄方對和談持開放態度。



美國《華盛頓郵報》評論說，魯比奧的言論反映出，美國斡旋俄烏衝突的努力陷入停滯。路透社也援引3名歐洲外交消息人士的話報導稱，魯比奧的表態表明白宮對斡旋日益感到挫敗。



從美國政府對俄烏談判中的態度中不難看出，目前美國發現，似乎從斡旋俄烏談判中難以獲得其期待的效果，但已是騎虎難下，越陷越深。對於與烏克蘭的礦產協議談判也是如此。

