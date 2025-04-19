連續兩日施壓　特朗普為何著急讓美聯儲降息？

中評社北京4月19日電／當地時間4月18日，美國總統特朗普在白宮發表講話，重申美聯儲主席鮑威爾應該降低利率。特朗普已連續兩日就降息向鮑威爾施壓。



央視新聞報導，美聯儲主席鮑威爾日前在芝加哥經濟俱樂部發表講話時，明確表示不會因市場波動而採取緊急救市措施。鮑威爾的表態立即招致美國總統特朗普的強烈批評。17日，特朗普對鮑威爾施壓，稱可立即讓鮑威爾走人，要求美聯儲立即降息。



特朗普為什麼著急讓美聯儲降息？美聯儲又為何選擇暫時不降息？



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特朗普為什麼要求美聯儲降息？



《財富》雜誌：特朗普欲借降息抵消通脹



在第一任期中，特朗普就頻繁公開批評美聯儲及鮑威爾，經常敦促美聯儲降息。開啟第二任期以來，特朗普在推進其關稅政策的同時，又多次對鮑威爾施壓，要求其降息。



《財富》雜誌網站17日報導說，特朗普希望降低利率，以“抵消”他自己的關稅政策所帶來的通脹。美聯社則認為，特朗普的關稅政策令美國經濟衰退風險加劇，而特朗普似乎希望把責任推到鮑威爾身上。



彭博社記者懷特洛表示，不管是不是總統，特朗普都一向對利率有自己的想法，經常與美聯儲主席的想法相悖。特朗普的想法似乎是，“我要制定經濟政策，美聯儲應該配合我”。

