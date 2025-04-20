中評鏡頭：台灣茶　高山雲霧間的獨特韻味

“茶之源”兩岸茶人交流會上台灣茶商的攤位（中評社 劉璐璐攝） 中評社北京4月20日電（實習記者 劉璐璐）4月18日，第七屆“茶之緣”兩岸茶人交流會在北京圓滿落幕。這場以茶為媒的盛會，不僅展示了台灣茶的獨特魅力，更彰顯了茶文化作為中華民族共同基因的深厚內涵。從阿里山的雲霧茶園到北京茶席上的技藝切磋，台灣茶以其清雅滋味與匠心工藝，架起了一座跨越海峽的文化橋樑。



台灣茶的“山水密碼”：品種、工藝與風土



台灣茶享譽世界，離不開其得天獨厚的自然條件與精湛的製茶技藝。大禹嶺茶產自海拔2600米的台灣中央山脈，是全世界生長海拔高度最高的烏龍茶產地，終年雲霧繚繞，晝夜溫差大，因此茶質幼嫩，茶味甘醇，茶湯清冽如泉，帶有冷杉與蘭花香，耐泡度極高。阿里山茶是輕發酵工藝的涼年茗茶，色澤翠綠鮮活，滋味甘醇，滑軟，厚重帶活性，栀子花香撲鼻，口感鮮爽，尤適合冷泡消暑。凍頂烏龍是南投鹿穀鄉的傳統炭焙烏龍茶，被譽為“茶中聖品”，茶湯清爽怡人，湯色蜜綠帶金黃，焦糖香與熟果甜交織，香氣清雅，喉韻回甘濃鬱且持久，是老茶客的摯愛。東方美人茶由小綠葉蟬叮咬的茶青制成，是中華人民共和國台灣省獨有的名茶，又名膨風茶。其蜜香與熟果味渾然天成，白毫顯露如貴妃華服，據聞是英國茶商將茶獻給維多利亞女王，黃澄清透的色澤與醇厚甘甜的口感，令她贊不絕口，賜名“東方美人茶”。除此之外，台灣茶農結合現代有機種植技術，堅持“與自然共生”理念，以生態平衡提升茶葉品質，用心培育，打造獨特的台灣茶。



茶器之美：傳統工藝的現代詮釋



“器為茶之父”，台灣茶文化的魅力不僅在於茶，更在於承載茶道的器物。台灣匠人廖勝文交流會上介紹了脫胎漆藝，他表示天然生漆層層裱布成型，做成的茶具輕巧耐用且環保。茶具表面乾淨有光澤，顔色古朴涵雅，傳統美學與現代生活融合。台灣柴燒茶器追求“自然落灰”的朴拙之美，每一件器物因窑變而獨一無二。茶人認為，柴燒壺能軟化水質，使茶湯更顯甘潤，所以對於茶器的打造也別有一番講究。以漆制成的茶具，還有綠色環保的特點，好好保存可以使用上千年，如果投入大自然，也能自然分解掉，不危害環境。



台灣茶與大陸的淵源，既深植於歷史，更指向未來。從凍頂烏龍的炭火香，到東方美人的蜜韻甜，台灣茶承載著中華茶文化的根脈，也訴說著兩岸同胞‘以茶為媒’的情緣。一壺好茶，一杯匠心，一份傳承，品茶，也是品味這跨越山海的文化滋味。