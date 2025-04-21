康埈榮：朝鮮人權運動的危機

中評社首爾4月21日電（作者 康埈榮）最近要改善朝鮮惡劣的人權狀況的人權運動面臨空前危機。朝鮮就3月25日在瑞士日內瓦舉行的聯合國人權理事會通過的《普遍人權定期審議》（UPR）最終結果，表示拒絕執行近一半的勸告項目。加上特朗普總統在致力於讓美國再次偉大（MAGA）和美國優先主義（America First）的具體化的同時，還簽署了強制要求‘停止除緊急人道主義援助以外的所有海外開發援助項目’行政命令第14169號，自然在增進人權的國際基金活動必然會受到打擊。



聯合國人權理事會的UPR是世界各國接受聯合國193個成員國對本國人權狀況進行檢查的程序。該例會自2008年起，每四年半時間對所有聯合國的人權狀況進行定期審查並提出建議。在本次審查報告中，絕大多數聯合國成員國在批評朝鮮人權狀況並提出了共294項改進意見，朝鮮不出所料，對144項表示了拒絕執行，認為該審查只是敵對勢力捏造的虛假信息的重復，是出於政治動機提出的，明明侵犯了朝鮮主權。



但朝鮮的侵權行為舉世皆知已赤裸裸地暴露無遺。此次UPR報告聚焦於朝鮮居民面對惡劣的經濟社會現實的人權現狀，還特別強調廢除從制度上控制人權而2020年以後制定的《反動思想文化排斥法》、《青年教養保障法》和《平壤文化語保護法》等所謂‘三大惡法’、並勸告廢除政治犯收容所和加入拷問防止協約等。韓國政府也呼籲立即釋放目前被朝鮮扣押的三名韓國傳教士，並立即解決韓戰韓國軍俘虜、離散家屬等問題。



其實，其實我們都很清楚，朝鮮是不會接受這些建議的。因為朝鮮侵權的根本問題是追求極端軍事化而招惹的。於是朝鮮人民因強制勞動、拷問、拘禁、處決等反人道主義犯罪而死去,這是不可否認的事實。極端軍事化對人權惡化產生深遠影響的最典型的例子就是派遣到俄羅斯的青年朝鮮軍情況，他們以俄羅斯的軍事技術和經濟幫助為代價被賣到了蹂躪人權戰場。朝鮮當局必須熟知國際社會的憂慮，努力認真執行纔對。

