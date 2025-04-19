英國明確拒絕與中國脫鈎：這是本屆政府的態度

中評社北京4月19日電／央視新聞報導，英國《每日電訊報》18日刊登了對英國財政大臣蕾切爾·里夫斯的專訪，里夫斯在專訪中表示，英國應與中國建立更深層次的夥伴關係，而非設置新的障礙，“中國是世界第二大經濟體，我認為不與其接觸是非常愚蠢的。這是本屆政府的態度。”



里夫斯還表示，她支持中國快時尚企業希音在倫敦證券交易所上市，同時在專訪中提到了中國電動汽車，她表示，“很多倫敦電動出租車在英國生產，所有者是中國公司。我認為倫敦擁有這些電動出租車是一件好事。它們也很受出租車司機歡迎。”



“我想我們可能都在倫敦坐過（電動）出租車。它們在英國生產，所有者是中國公司。我認為倫敦擁有這些電動出租車是一件好事。它們也很受出租車司機歡迎。”她說。



里夫斯表示，她今年早些時候赴華參加中英經濟財金對話，以提升英國金融服務企業在華運營能力。“這些安排顯然符合英國國家利益，我將用這種態度與世界任何國家開展貿易談判或金融對話。”她說。



《每日電訊報》寫道，這些言論進一步表明，工黨政府下定決心要深化與中國的貿易與金融聯繫，而這正是英國首相斯塔默數月來推動的議程。



里夫斯定於下周赴美參加二十國集團財長會議等一系列會議，並將與美國財政部長斯科特·貝森特會面討論英美貿易協議。