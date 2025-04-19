英媒：礦產協議無法為烏克蘭“買回和平”

中評社北京4月19日電／央視新聞報導，當地時間18日，烏克蘭政府公布了17日同美國以線上方式簽署的礦產協議意向備忘錄文本。有媒體分析稱，簽署礦產協議無法為烏克蘭“買回和平”。



當天烏克蘭公布的備忘錄文本中顯示，美烏同意設立烏克蘭重建投資基金。烏克蘭總理什梅加爾將於下周訪問美國，並與美國財政部長貝森特會面。雙方團隊預計將就烏克蘭重建投資基金協議條款進行技術性討論，在4月26日前完成討論，並盡快簽署協議。



英國廣播公司報導稱，美烏簽署備忘錄表明雙方朝著達成礦產協議更進一步，但該協議無法為烏克蘭“買回和平”。美國政府威脅放棄斡旋烏克蘭問題談判的最新表態，使得美烏礦產協議更像是美國的一次商業投機。



烏議員：礦產協議是對烏克蘭的“趁火打劫”



媒體分析稱，公布的備忘錄文本多數細節不明，並未說明重建基金的資金構成以及收益優先用途，也未提及烏克蘭方面一直要求的“安全保障”。



據美國財政部長貝森特近日透露，礦產協議最終條款，將與早先一項賦予美國大量烏自然資源開採權的草案類似。《紐約時報》報導稱，按照之前的草案，數十億美元的相關業務或將落入美國企業之手，因此該草案被批評人士稱為美國政府“對烏克蘭的公然勒索”。



烏克蘭議員伊娜·索夫桑在接受路透社採訪時表示，這份礦產協議看起來有點像是對烏克蘭的趁火打劫。

