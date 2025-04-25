中評編譯：美韓同盟調整引擔憂 怎應對？

中評社首爾4月25日電（記者 崔銀珍編譯）梨花女子大學朝鮮學科教授朴元坤日前在韓國《中央日報》專欄上發文，表示當韓半島發生緊急情況時，韓國應該迫切做好單獨應對朝鮮攻擊的準備和覺悟。文章編譯如下：



令人擔憂的韓美同盟再調整



“你已沒有牌了。”今年2月28日，美國總統唐納德特朗普對烏克蘭總統弗拉基米爾•澤連斯基發出的聲音記憶猶新。特朗普將澤連斯基叫到白宮說六次這話後，似乎將他趕走的場面，讓美國的盟友和友方國家極度緊張。特朗普在就任後的兩個多月里，無視原有的理念、體制和價值，表現出比起國家更重視個人、比起同盟更重視私人關係的姿態。這預示著韓美關係，特別是韓國安保的核心軸——同盟的再調整。



預計特朗普政府也會對同盟國韓國進行與現有秩序完全不同層次的高強度施壓。首先，會要求韓國積極參與牽制中國。目前在特朗普政府負責研究包括同盟戰略在內的國防戰略的美國國防部負責政策事務的副部長埃爾布里奇·科爾比表出得立場上可以看出這一點。對華強硬派的科爾比是特朗普第一期國防部負責戰略及力量開發的副助理國務卿，主導了2018年美國國防戰略書的制定。他在2021年出版的《拒止戰略：大國衝突時代的美國國防》一書中，將美國面臨的最大安全威脅定義為中國。科爾比本月4日在美國參議院人事聽證會上也露骨地現出了警戒心表示：“北京的目標是最終取代美國爭取世界主導權”。他還表示，為了牽制中國，將向日本和台灣施壓，要求其加強防衛力量。



科爾比並沒有把韓國作為牽制中國的核心國家。在《拒止戰略》中也承認了韓國、澳大利亞等參與的反華連帶的必要性，但並沒有把韓國選為最優先夥伴。這可以理解為，如果韓國主動、積極地牽制中國，就會表示歡迎，但不會下太多的功夫。但這種立場反而會給韓國帶來更大的負擔。因為如果在牽制中國的美國最優先目標上，韓國的作用被限制，韓美同盟的重要性將相對減少。在這種情況下，美國將考慮縮小駐韓美軍的規模、轉移部署或撤離。美國國內已經有人表示：“韓國必須同意美國的戰略靈活性。這意味著美國可以將韓半島的美軍用於韓半島以外的緊急狀況，即與中國有關的情況。（斯坦福大學弗里曼-斯波格利國際問題研究所研究員奧里亞娜·斯凱拉·馬斯特羅) ”。不禁讓人想起6·25戰爭之前把韓國排除在美國防線之外的‘艾奇遜防線’。

