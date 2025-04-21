中評編譯：特朗普瘋狂關稅政策會引來崩潰

特朗普的瘋狂關稅政策 中評社首爾4月21日電（記者 崔銀珍編譯）韓國《中央日報》華盛頓特派記者Kim Hyoung Gu日前在該報刊文，抨擊特朗普政府瘋狂的關稅政策。文章編譯如下：



對於美國總統特朗普發表的相互關稅措施，美國代表性的通商、安保專家們一致表示深深的憂慮和清一色的苛刻評價。這是在本月4日至5日《中央日報》緊急採訪中詢問此次關稅政策的意義和前景時所說的話。他們一致擔心，此次關稅將引發報復、再報復的惡性循環，並導致二戰以後美國80年間建立的以規則為基礎的全球貿易秩序的崩潰。不分敵國和同盟國的無差別關稅不符合美國一直堅持的戰略目標，包括韓國在內的美國締結的珍貴的同盟關係有可能徹底動搖。甚至有人稱特朗普總統為“世界秩序的敵人”、“不受牽制的瘋狂國王”。以下是發言要點：



前美國商務部副部長唐·格雷夫斯：關稅與美國戰略背道而馳



關稅不僅要考慮世界貿易力學，還要慎重考慮對國內產業和勞動者、美國和同盟國關係的影響，限制性地使用。但特朗普政府將關稅視為解決供應鏈、產業競爭力、地緣政治武器和安保體系等所有問題的手段。



由於無差別關稅，美國中小企業將受到最大的壓力，供應鏈的不確定性將擴大。特朗普政府敏感關注選票變化的農業從業者，將陷入外國報復性壁壘的更大困境。這是歷史所證明的事實。關稅會導致國內物價上漲、相互報復、美國企業減少市場准入。



美國一直堅持的全球戰略的核心和戰略目標是以同盟和夥伴為中心鞏固的國際聯合關係等全球合作為基礎。"特朗普關稅"令人擔憂的最大原因是，沒有考慮對一直與美國合作的盟國產生的影響。這有可能違背美國的根本戰略目標。



特別是韓國現在在美國的立場上已經不是單純的親密朋友了。韓國成為了可以為美國實現戰略目標做出貢獻的核心技術領域的全世界領導者。同時也是負責印度太平洋地區安保的核心支柱。現在不是把與韓國的關係推向緊張的時候，而是應該更加親近的時候。

