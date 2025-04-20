李武忠：零關稅談判　台農漁業面臨嚴酷考驗

李武忠 中評社台北4月20日電（作者 李武忠）賴清德為應對高達百分之卅二的對等關稅，立即拋出以“零關稅”為起點的談判倡議，該對等關稅後雖“暫緩90天”，卻也讓外界質疑“賴政府”太早亮底牌（如從台美雙方“零關稅”開始談起，排除非關稅貿易障礙等），很可能讓台灣未來談判陷入退無可退的窘境；甚至悲觀地認為台灣的傳產和農漁業，在零關稅和撤除非關稅障礙下，只能閉眼等待沒頂；雖有些言過其實，但一味的妥協只會得到低於標準的協議；“賴政府”有必要重新調整談判策略，把局勢盤活。



過去台灣申請加入國際經濟合作組織（例如WTO、CPTTP、台美FTA等）時，農漁業經常被拿來當作交換的籌碼，政府雖給予補貼和救助，卻無助於農漁業的升級，產業規模逐漸萎縮，難怪農漁民一聽到“零關稅”就瑟瑟發抖，深怕又成替罪羔羊！



零關稅和撤除非關稅障礙主張，確實有可議之處，謹提出建議如下：



首先，美方認定之非關稅貿易障礙（包含：稻米關稅配額、基改農產進口標示、原產地標示等），尚有許多爭議之處，不應照單全收；例如稻米為台灣民眾主食，稻米產業對糧食安全和“國安”至關重要，目前台灣稻米進口係採WTO關稅配額措施，美國已是台灣最主要進口國，且美國米價優勢明顯，零關稅將導致台灣稻米產業全面崩解，“農業部長”才剛承諾絕對不會讓進口美國稻米關稅降低、卻又立即改口稱會秉持維護產業競爭力、穩定永續發展、確保農民權益三大原則，明顯退縮了，稻農應該勇於表達心聲，既做政府後盾也要求政府官員挺住美方壓力；至於豬肉原產地標示亦有其必要性，還要積極落實，原因在於台灣人飲食以豬肉為主（每人每年食肉量達87.2 公斤，豬肉占35.6公斤），美國平均每人每年消費豬肉僅51磅（23.2公斤）且外國人甚少食用豬的其他部位（如內臟、豬腳、豬頭皮等）；故含萊克多巴胺豬肉對台灣人民健康之風險性明顯高於美國，為了維護民眾的食用安全和選擇權，自然可以有不同的考量，但是應該提出科學證據才能站得住腳。



其次，美國農產品擁有規模經濟以及低成本優勢（美國每公斤稻穀生產成本為台灣生產成本的45%），一旦進口降為零關稅，將會給本土農漁業帶來致命的傷害；何況當初為避免受制於中國大陸，台灣農漁民積極響應政府號召，大力開拓美、日市場並前往新南向國家投資養殖及加工廠，如今卻無端遭到美方冒然實施高關稅，甚至可能遭到進口零關稅的致命打擊，引發農漁民恐慌及憤怒，政府責無旁貸須負起責任，拿出具體可行的解決方案，不能再拿農漁產品當談判的犧牲品。

