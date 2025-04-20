且十：藍營反“惡罷”　需要破釜沉舟的勇氣

國民黨主席朱立倫等人17日晚間至北檢外抗議。 中評社香港4月20日電（作者 且十）4月17日晚，國民黨主席朱立倫率國民黨立法機關黨團及部分縣市長包圍北檢，抗議民進黨掌控的司法介入罷免。台北市長蔣萬安現場促請國民黨立法機關黨團推動“倒閣”。國民黨主席朱立倫18日赴國民黨“立院”黨團大會，也稱“都沒有排除（‘倒閣’）”，“倒閣”正在成為國民黨應對民進黨“惡罷”的選項。



連日來，台灣島內罷免與反罷免如火如荼，民進黨及側翼聲勢大、資源多、動手早，進入二階段連暑藍綠比達35：15，民進黨佔有明顯優勢。但是，即使在這種情況下，民進黨仍然運用執政力量，用檢調打壓藍營的反罷免，籍口藍營反罷團隊“幽靈連署”，連續聲押藍營反罷團隊領銜人，並搜查國民黨在新北、台北的幾個區黨部，17日更是搜查國民黨台北市黨部，76歲的國民黨台北市黨部主委也成了被告。在這場由民進黨發起的“惡罷”鬥爭中，國民黨已經被逼到牆角，蔣萬安提“倒閣”代表國民黨“以罷制罷”情況不樂觀，必須以一個全新的思路和鬥爭手段來制約民進黨的“惡罷”。



所謂“倒閣”，根據島內相關法律規定，就是經立法機關三分之一以上民意代表連署，提出對行政機關負責人不信任案，經立法機關民意代表二分之一以上贊成通過後，行政機關負責人提出辭職，並同時由地區領導人解散立法機關，然後60日內舉行民意代表選舉。簡單地說就是，如果國民黨取得民眾黨支持，兩黨在立法機關的民意代表人數就超過二分之一，就可以對島內行政機關負責人卓榮泰提出不信任案，迫其下台，然後由賴清德宣佈解散立法機關，並於60日內重新選舉民意代表。這確實是一個對民進黨“惡罷”釜底抽薪的辦法。



蔣萬安提“倒閣”有一定的必要性。目前，藍綠的罷免都進入第二階段連署，台灣社會雖然有超50%的民眾不贊成大罷免，但是，由於罷免門檻低，只要發動基本盤出來投票，就能罷免成功。截止4月14日，已有7名藍營民意代表達到達二階段門檻。國民黨在台北市的5位民意代表王鴻薇、徐巧芯、羅智強、李彥秀已達標，賴士葆僅差1500票。花蓮的傅岷萁也只差2000票。而民進黨最有可能被罷的台北“雙吳”，在國民黨台北市黨部、連署站、領銜人都被檢調搜查、聲押的情況下，能否完成二階段連署已經是一個大大的問號。



從另一個方面講，國民黨由於前期反罷不力，在民進黨的輿論渲染和司法介入下，“死人連署”風波已在蔓延，罷免民進黨籍民意代表的正當性正在消失。



特別是島內行政機關內務部門負責人已宣佈國民黨17晚北檢前集會涉嫌違法，中正一分局已通知朱立倫、謝龍介、楊智伃等3人說明，民進黨動用司法追殺向上發展，甚至搜索國民黨中央黨部聲押朱立倫也是可能的，這種情況下，國民黨的反罷還能進行下去嗎？

