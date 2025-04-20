快評：閩台祖地文化　兩岸融合發展獨特優勢

中評社快評/福建行政學院閩台研究院副院長、福建省習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心研究員閆興教授在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊327期發表題為《兩岸融合發展視域下閩台祖地文化賡續芻論》的文章引述資料寫道，80%的台胞祖籍地在福建；在台灣地區2300多萬同胞中，約1000萬人祖籍是漳州；台灣地區的100個大姓大部分可以在漳州找到族譜；已考證的台灣與福建客家有親緣、血緣關係的有98個姓氏；閩台還有衆多同名同宗村，經核實可對接的各姓同宗村合計有314對、809個村里……



閆興表示，閩台兩地“語同音、歌同調、俗同風、食同好、文同緣、神同源、祖同宗”，這些都建立在共同的文化基礎、共同的倫理道德、共同的生活方式之上，是語言文化、宗親關係、民間信仰、飲食習慣、民俗風情等方面的深度融合；在兩岸長期的交流交往中，閩台兩地逐漸形成了以閩南文化、媽祖文化、客家文化、朱子文化、鄭成功文化、聖君文化為主要內容的祖地文化，這些文化普遍具有血脈親情優勢、民間信仰特點、歷史人文底蘊，並通過宗族文化、宗教文化、民俗文化等不同載體呈現……



融合發展是習近平國家統一思想的核心內涵之一。福建在推動兩岸融合發展中的獨特優勢是大陸其他地方無法取代的，前述閩台祖地文化是福建優勢最重要的組成部分之一。2024年10月習近平總書記在福建考察時也要求福建“在探索海峽兩岸融合發展新路上邁出更大步伐”。



這些年福建在推動兩岸融合發展上，作了很多的探索，也有很多的創新，積累了豐富的經驗，成效顯著。盡管台海局勢嚴峻複雜，兩岸交流合作受到各種干擾，深化兩岸融合發展也面臨嚴峻挑戰，但顯然的，大陸持續推動兩岸融合發展的方向不變，兩岸融合發展的大勢也不可能逆轉，福建一定會在推動兩岸融合發展上發揮更大的作用。

