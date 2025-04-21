劉宗夏：國民黨要認清自己　也要看清戰場

中評社台北4月21日電（作者 劉宗夏）目前國民黨內充滿了被迫害、激憤的情緒，雖然可以凝聚相當的戰力，但問題是只有主戰派的支持還不足以打勝仗，必須取得中間偏藍的認可及中間選民的支持，才足以贏過民進黨！



國民黨在之前聲援柯文哲，打著藍白合作的算盤對付民進黨，雖然成功凝聚了藍白合的戰力，不過對於中間選民還有中間偏藍卻有損失，所以可以看到民調顯示，國民黨的支持度並沒有顯著上升，有些還下降，甚至在藍營的優勢選區台北市，還有“立委”被罷免掉的風險。



理性來看，雖然目前可能多數選民都看得出來民進黨在用司法打擊異己，但是國民黨這邊是不是自己也有犯錯給民進黨機會？在這種情況下雖然人民可能會同情國民黨，但是否會轉化成堅定的支持國民黨去對抗民進黨的壓迫？這還有疑問。



最近一個月，因為民進黨政府對於川普關稅處理的不得民心，多數覺得過於軟弱，沒有談判能力，對於民進黨賴清德的不滿意大幅上升，未來如果在經濟情勢跟金融市場不穩定的狀況下，也一定會影響到執政黨的支持度，所以合理判斷未來民進黨的戰力應該會受損。



但就算這樣，目前國民黨也沒有完整的團結藍營，因為選擇聲援柯文哲、積極藍白合，藍營一部分以及中間選民是有意見的，所以即便能夠凝聚目前藍白合的力量，不完整的泛藍，加上後柯文哲時代受損的白營力量，就算對上同樣受損的民進黨還是沒有必勝的把握。



打仗需要凝聚力量，但是也需要冷靜的評估雙方的實力，只靠主戰派是無法贏得選戰的，就算4月26號有很多人站出來，也不能就視為必勝的徵兆，因為只有一時的激情不足以打勝仗，過去韓國瑜的個人魅力無人能敵，但是綠營成功凝聚了反韓力量，贏得選戰。



只靠悲憤跟激情也無法贏得選戰，國民黨如果要跟民進黨拼，就必須要取得中間選民的同情跟認可才有勝算。有什麼方法？該怎麼論述？國民黨被民進黨抄家，是純粹的迫害還是也有犯錯給民進黨機會？如果要取得多數人民的同情，應該要怎麼去處理這一塊？



“多算勝，少算不勝”，國民黨要打有把握的仗。如果只是凝聚主戰派，表面很好看，但是實際到了戰場還是得看實力，要怎麼樣才能打贏？如果找到方法可以一拼！如果找不到，該怎麼防守，讓自己受損最小？國民黨需要認清自己，也要看得清楚戰場。



（作者：劉宗夏，台灣政治觀察者）

