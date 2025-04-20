中國水陸兩棲飛機AG600獲頒型號合格證

中評社北京4月20日電／中國自主研製的大型水陸兩棲滅火飛機AG600于4月20日在北京獲得中國民航局頒發的型號合格證，標誌著全球起飛重量最大的民用水陸兩棲飛機研製成功並獲准進入市場，成為中國特種用途飛機研製和民用航空工業發展的重要里程碑。



新華社報導，大型水陸兩棲滅火飛機AG600是首次按照中國民航適航規章要求研製的大型特種用途飛機，是國家應急救援體系建設急需的重大航空裝備。中國航空工業集團表示，通過嚴格測試和驗證獲得市場“準入證”，AG600即將肩負國家應急救援使命，守護人民生命財產安全。



體量稍大於主流單通道客機的AG600飛機長38.9米，高11.7米，翼展達到38.8米。它最大起飛重量達到60噸，載水量12噸，最大實用航程為4500千米。中國航空工業集團表示，AG600飛機的成功研製填補了中國大型水陸兩棲飛機的空白。



“AG600飛機獲得中國民航局頒發的型號合格證，標誌著中國具備了自主研製世界最新一代民用大型水陸兩棲飛機的能力，為中國民機產業化發展積累了自主關鍵核心技術、適航驗證能力並培育了民機產業配套。”AG600系列總設計師黃領才說。



中國遼闊的國土上有著極為豐富且複雜的地形，需要一型任務能力覆蓋全疆域的大型特種民用飛機。AG600飛機的設計定位是滿足國家應急救援體系和國家自然災害防治體系建設需求的現代化航空救援裝備。



“AG600是能游泳的飛機，也是會飛的船。”黃領才說，它擁有飛機的上半機身和船型的底部，機翼兩側各掛一個4米多長的浮筒，以防止飛機水面漂浮和滑行時側向傾覆，保障安全。

