大罷免如火如荼　盧秀燕對賴清德卓榮泰說重話

中評社台北4月20日電／全台大罷免如火如荼進行中，而台中市長盧秀燕今（20）日到台中豐原參加浴佛祈福活動，在活動中她提到，近年來台灣內憂外患，不但地震頻傳，政治也動盪，盧秀燕也在場呼籲賴清德與“行政院長”卓榮泰，此時要“專心國政，團結國人”，讓台灣更祥和更安定，引發討論。



中時新聞網報導，大台中佛教會暨所屬寺廟團體20日在豐原區富春國小大禮堂舉辦“慶祝114年佛誕節浴佛法會典禮”，而盧秀燕和和“立法院副院長”江啟臣、“立委”楊瓊瓔等人都到場參加，盧市長表示，今年是釋迦摩尼佛2569年聖誕，感念佛陀關懷眾生的慈悲，大台中佛教會透過浴佛祈福儀式，希望眾人藉此淨化心靈、提升智慧與慈悲心，她代表市府感謝各佛教團體不分彼此為信仰努力，對安定社會及教化人心貢獻良多，同時積極配合市府推動各項政策，舉辦許多濟苦救世的活動並照顧弱勢族群。



另近期政局動盪不安，海外也接連傳出緬甸大地震及美國關稅風暴等事件，因此盧秀燕特別虔誠向佛祖祈下三願。第一、祈求台灣“國泰民安”、四時無災；第二、願佛祖發揚慈悲精神，庇佑世界和平；第三、願天下從政之人皆具智慧，安定社會、穩固“國家”，創造祥和讓人民過好日子。相信佛祖的慈悲靈驗會如願讓社會更加進步，最後也祝福一年一度的浴佛法會圓滿成功。



江啟臣表示，很高興能再次參加一年一度浴佛節活動，佛教的文化源遠流長，佛祖的慈悲庇佑讓世人得以平安祥和。另在內憂外患、“國家”需穩定的時刻，相信所有宗教，都是安定人心、洗滌心靈、教化社會的重要力量。也特別感謝大台中佛教會，除了長期致力於弘揚佛法，更在社會公益方面不遺餘力，總是在社會最需要的時刻伸出援手，幫助需要幫助的人，這份善行令人感佩，祝福活動圓滿順利。



媒體也在現場詢問盧秀燕是否參與國民黨在4月26日凱道會師活動，盧秀燕並未正面回應。不過盧秀燕強調，“也許忠言逆耳，但是苦口婆心，希望賴清德與‘行政院長′卓榮泰，此時要專心‘國政′，團結‘國人′，讓台灣更祥和更安定，不要搞政治，要拚經濟，團結人民”。