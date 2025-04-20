特朗普自己人也坐不住了　希望法院叫停關稅戰

中評社北京4月20日電／據央視新聞：特朗普發起的貿易戰已成了共和黨越來越大的政治包袱。據美國《國會山報》報導，私下反對關稅、卻不敢公開批評總統的共和黨議員暗中希望美國最高法院出手，叫停關稅戰。



“貿易戰成共和黨政治包袱”



文章稱，共和黨策略師、前參議院共和黨助理布萊恩·達林直言“議員們不好公開反對總統，因為代價太大。所以他們巴不得最高法院介入，維護憲法賦予眾議院的徵稅權。”



他表示，民調顯示關稅政策不得人心，若長期持續，恐將斷送這些議員的連任之路。



要求匿名的共和黨人表示，最高法院若出面干預關稅戰，對於“不敢言”的共和黨人是好事。許多共和黨國會議員認為特朗普的徵稅政策“過於激進”。若經濟陷入衰退，這些議員將擔心自己競選連任受到影響，“他們的政治處境已岌岌可危”。



就連特朗普鐵杆盟友、得克薩斯州聯邦參議員特德·克魯茲也稱“關稅等於變相對數百萬美國消費者加稅”，自己不同意這種做法。



威斯康星州共和黨籍參議員羅恩·約翰遜更在一電視訪談中質疑貿易戰的真實目的，警告關稅是“傷己傷人的鈍器”。



關稅或成共和黨“中期選舉滑鐵盧”



另一位匿名共和黨人表示，特朗普的關稅戰在共和黨參議員中很不受歡迎，大家的顧慮相當廣泛，例如，他們擔心特朗普的關稅政策永久化。並稱關稅問題“正在撕裂我們的政黨”。

