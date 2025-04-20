哈佛硬剛整改令　美政府稱“整改郵件”發錯了

中評社北京4月20日電／正當美國哈佛大學對特朗普政府提出的整改要求進行抗爭之際，美國《紐約時報》當地時間4月19日發文稱，政府寫給哈佛大學的整改郵件其實“發錯了”，發出之前“未經授權”。郵件到底是不是發錯了？為何會發錯？還有什麼錯？



哈佛硬剛整改令 美官員：郵件發錯了



11日 特朗普政府給哈佛發郵件 要求其整改



央視新聞報導，特朗普政府官員11日向哈佛大學致電子郵件，要求學校進行“有意義的治理改革與重組”，包括削弱學生和教職員工在校務中的權力；採用並實施基於能力的招聘和錄取政策，停止一切基於種族、膚色和國籍等因素的優待；改革國際學生的招生流程，避免錄取敵視美國價值觀和制度的學生，包括支持恐怖主義或反猶主義的學生；關閉所有“多元化、公平與包容”政策相關的項目。



14日 哈佛拒絕整改 官員：郵件發錯了



按照《紐約時報》說法，特朗普政府向哈佛大學提的這些要求讓校方認為他們別無選擇，只能抗爭。就在哈佛大學14日宣布拒絕這些要求後不久，總務管理局高級官員喬希·格林鮑姆致電學校說，這封郵件其實是在未經授權的情況下發出的。



格林鮑姆是與哈佛大學進行相關談判的三名政府代表之一。他說，這封郵件由其中一名代表、衛生與公共服務部代理總顧問西恩·凱韋尼的郵箱發出，但並沒有經過格林鮑姆和另一名代表、教育部代理總顧問托馬斯·惠勒的授權。但後來他又改口說，郵件本是預制好準備發的，但不是在11日發出，因為那時雙方的談判還處於“有建設性的階段”。



在收到郵件前，哈佛大學已與美國政府就相關問題談判數周，校方原本認為他們可以避免與政府發生衝突。但這封郵件卻徹底斷絕了他們的這一想法。

