多國發出旅行警告　赴美已變“高危行為”？

中評社北京4月20日電／美國政府取消逾千名國際學生簽證或合法身份一事持續發酵。4月18日，超過100名受影響國際學生聯合向聯邦法院提起訴訟。近期還發生多起美方拘押入境人員事件，歐洲多國發出警示“赴美旅行可能被逮捕、遭拘押”。美國政府正以實際行動“勸退”外國入境者，3月赴美遊客已大幅減少。



簽證被撤 超100名國際學生起訴美政府



央視新聞報導，據美媒統計，自3月下旬以來，全美170多所高校約1100名國際學生及應屆畢業生的簽證或身份在留學生和訪問學者信息系統中被撤銷。



4月18日，超過100名受影響國際學生聯合向美國聯邦法院提起訴訟，要求恢復合法身份並阻止美政府繼續實施該政策。



美國民權聯盟的分支機構代表上述學生在新罕布什爾州聯邦法院提起訴訟。美國民權聯盟新罕布什爾州分支法務主管吉勒斯·比索內特說：“國際學生是我們州大學的重要群體，任何政府都無權規避法律，單方面剝奪學生的身份，擾亂他們的學業，並使其面臨被驅逐風險。”



除集體訴訟外，部分受影響學生還提起了其他訴訟，提出他們被剝奪正當程序。有關訴狀指出，美政府此舉剝奪上述學生在美繼續學業和維持就業的能力，並面臨被逮捕、拘留和驅逐出境的風險。

