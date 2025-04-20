美伊再會談　分歧仍無解

中評社北京4月20日電／美國與伊朗19日結束在意大利首都羅馬舉行的第二輪間接會談。伊朗外長阿拉格齊在會談後表示，伊美雙方技術團隊將於23日啟動專家級談判，雙方代表團將於26日在阿曼舉行第三輪間接會談。



新華社報導，分析人士指出，美伊迄今兩輪間接會談取得一定進展，但在伊朗核活動範圍等核心議題上依然分歧明顯，加之雙方並未建立互信，美國現任政府政策存在較大不確定性，這些都給談判前景增加了變數。



“氣氛富有建設性”



此輪美伊間接會談在阿曼駐意大利使館舉行，雙方代表分別是美國中東問題特使威特科夫和伊朗外長阿拉格齊。與第一輪會談相同，美伊代表在不同房間，由阿曼外交大臣巴德爾作為中間人傳遞信息。會談持續了約4個小時。



阿拉格奇在會談結束後表示，伊美雙方就一些原則和目標取得共識，同意談判進入下一階段。雙方將於23日在阿曼啟動專家級談判，深入探討細節，為協議框架制定方案。第三輪間接會談時，雙方將評估專家工作成果。伊朗外交部發言人巴加埃19日在社交媒體上發文說，此次“會談氣氛富有建設性”。



美方一名高級官員在會談後接受美國媒體採訪時表示，會談取得“良好進展”，雙方同意下周再次會面。



伊朗與美國于12日在阿曼首都馬斯喀特進行了首輪間接會談。伊朗外交部在會談結束後發表聲明說，雙方就伊朗和平核計劃及解除對伊朗非法制裁等問題交換了立場。



2018年5月，美國總統特朗普在第一任期內單方面退出伊核協議，隨後重啟並新增一系列對伊制裁措施。

