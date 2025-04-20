就是不容不同意見　連陳水扁臉書也遭綠粉出征

中評社台北4月20日電／陳水扁昨（19）日受凱達格蘭學校邀請，出席並擔任“黃信介先生紀念講座”主講人，期間他表示，尊重不同意見、聽進少數聲音，才是民主真正的內涵，不能說意見不同就是“XX同路人”，引發外界熱議。不過，陳水扁的臉書卻遭到綠粉出征，他們嗆聲“後悔從台北市長到‘總統′都投你”、“該回去關了”。



中時新聞網報導，陳水扁指出，民主時代不可能有一言堂，所以該聽到的聲音還是要尊重、包容，這才是真正的民主，不能是“我說的算，你的意見跟我不一樣就是XX同路人”，這就是為什麼要堅持走民主之路最重要的原因。



此外，針對朝小野大問題，陳水扁提到，自己在2000年擔任“總統”時，面對更嚴重的朝小野大，就連軍方高階將領都公開反對自己，但自己都以“包容不同意見”的方式應對，更建議有權力的人要先讓步以促成對話，他直言，清算不是對付在野勢力、反動與異議分子最好的方法。



陳水扁昨天在其臉書粉專發文，分享“黃信介先生紀念講座”活動資訊，然而，有許多網友留言嗆聲“後悔從台北市長到‘總統′都投你，聽你今天演講我更懊悔”、“你差一點點就毀了民進黨，請別再下指導棋了”、“該回去關了”、“保外就醫，就乖乖地在家養病，不要為難賴‘總統′”、“不要再出來講風涼話了”，不過，也有不少網友留言聲援陳。