周錫瑋：兩岸應加強合作 共禦美國關稅霸凌

台灣旺旺集團副董事長周錫瑋（中評社 袁曉麥攝） 中評社杭州4月21日電（記者 袁曉麥）以“加強民生交流 增進同胞福祉”為主題的首屆兩岸基層民生發展交流會20日在杭州開幕。台灣旺旺集團副董事長周錫瑋在會後接受媒體聯合採訪時表示，面對美國掀起的全球關稅戰，兩岸應在這一經貿困難時刻加強合作，並建議大陸對台灣全面開放，讓台灣民眾認清“真正欺負台灣人的是美國人，不是大陸人。”



提及參加首屆兩岸基層民生發展交流會的心得感受，周錫瑋表示，兩岸從過去的完全隔閡到如今的開放，應共同創造美好未來。“兩岸同胞應該有一個共同目標，讓中華民族的兒女在世界上能夠頂天立地，開創一個新的世紀，使所有中國人生活平安幸福。”



周錫瑋表示，雖然民進黨一直阻撓兩岸交流，但大陸可以採取全面開放政策，例如恢復所有通航點，對台灣進入大陸的貨品實行最低關稅甚至零關稅政策。“這樣做可以破除民進黨宣稱‘大陸欺負台灣人’、‘大陸對台灣不好’等抹黑言論，在當前這個時間點上形成鮮明對比，讓人們看清真正欺負台灣人的是誰。”他強調，如果大陸願意採取這些舉措，對台灣民眾特別是基層民眾來說，將有助於他們認清民進黨的謊言，也可以認清“自己的同胞才是對自己最好的人”。



談及當前島內局勢，周錫瑋表示，民進黨近期政策“倒行逆施”，台灣民眾雖然知道這些問題，但目前都是“敢怒不敢言”。因此，“如果大陸在這個時候適時釋出更大善意，幫助台灣同胞擺脫當前經濟困境，相信台灣民眾會記在心裡。”



周錫瑋也特別提及AI技術對擴大內需市場的重要性，“台商非常清楚AI是中美競爭中最重要的一環，也是未來科技和經濟發展的關鍵。不僅台商，台灣的年輕人和科技業者都應該轉向這個領域。”他強調，與美國希望獲取台灣科技人才和成果不同，大陸希望台灣同胞一起參與，共享發展成果。



“中華民族是一個民族，我們都是自己人。如今是中國人的世紀，中國人可以在世界引領潮流，創造新制度。”周錫瑋呼籲，在這種情況下，台灣同胞必須共同參與到中華民族偉大復興事業進程之中，為中華兒女帶來共同的光榮。