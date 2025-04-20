美國防部查信息外洩　防長四名親信被解職

中評社北京4月20日電／美國國防部擴大對敏感或涉密信息外洩的調查，過去一周來，防長皮特·赫格塞思“核心圈”已有四人被解職，包括其高級顧問丹·考德威爾。19日，考德威爾等人發表聯合聲明，否認洩露敏感或涉密信息，稱遭到莫須有的誹謗和攻擊。



央視新聞報導，在美國國防部信息外洩調查中去職的四名官員為考德威爾、國防部副部長史蒂夫·範伯格的辦公室主任科林·卡羅爾、國防部辦公廳副主任達林·塞爾尼克和國防部發言人約翰·尤利奧特。



據美聯社報導，考德威爾、卡羅爾和塞爾尼克三人先前被勒令休假並“被請出國防部”，等待調查結果；尤利奧特表露辭職意願，但據國防部說法，尤利奧特實際是“被要求走人”。



考德威爾、卡羅爾和塞爾尼克19日發表聯合聲明，稱遭到了國防部其他官員莫須有的誹謗和攻擊，他們對自身在國防部工作的結束方式“深感失望”。直至現在，他們都不知道調查是否存在、調查是否還在進行、以及他們自己被調查的具體名目是什麼。



“我們明白信息安全的重要性，每一天都在保護信息安全。”聲明說。



美國國防部尚未就此回應媒體記者詢問。美國國防部辦公廳主任喬·卡斯珀3月21日在一份備忘錄中提及，五角大樓正調查洩露國家安全信息事件，不排除對國防部人員測謊。備忘錄稱，“未經授權”洩露信息的責任人一經查實，可能面臨刑事指控。



按路透社說法，考德威爾雖不知名，但他是赫格塞思信賴的重要顧問。“信號門”事件中，考德威爾被赫格塞思在群聊中指定為一場對也門胡塞武裝軍事行動的國防部對接人。

