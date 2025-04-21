宋濤：一如既往尊重關愛造福台胞

中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤（中評社 袁曉麥攝） 中評社杭州4月21日電（記者 袁曉麥）首屆兩岸基層民生發展交流會4月20日在杭州開幕，中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤出席開幕式並致辭。宋濤表示，兩岸同胞是一家人，希望彼此過上好日子，是家人間天然且樸素的情感。衹有辦好民生領域一件件關鍵小事，才能了卻兩岸同胞一樁樁心頭大事。要持續擴大兩岸交流合作，提升民生發展的動力；堅定守護兩岸共同家園，強化民生發展的保障；努力實現民族偉大復興，拓寬民生發展的前景。



本屆基層民生發展交流會主題為“加強民生交流 增進同胞福祉”。海峽兩岸有關方面、基層代表約300人出席。



宋濤表示，兩岸同胞是一家人，希望彼此過上好日子，是家人間天然且樸素的情感。衹有辦好民生領域一件件關鍵小事，才能了卻兩岸同胞一樁樁心頭大事。要持續擴大兩岸交流合作，提升民生發展的動力；堅定守護兩岸共同家園，強化民生發展的保障；努力實現民族偉大復興，拓寬民生發展的前景。



宋濤說，我們將一如既往尊重、關愛、造福台灣同胞，進一步促進兩岸交流交往交融，完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策。深化兩岸融合發展，從衣食住行的基本保障、教育醫療的公平、就業養老的安居問題、營商環境的長期維護等方面，給予台灣同胞更為精準的支持、更多便利的條件。



宋濤指出，大陸過去是、現在是、將來也必然是廣大台商企業投資的首選和堅強後盾。大陸有保障兩岸經濟社會和提升民生發展的決心和能力，堅決反對美國的經濟霸凌，堅決捍衛兩岸同胞的利益和諧，堅決守護民族的尊嚴和未來。



宋濤呼籲，希望廣大台灣同胞與大陸同胞一道，堅持“九二共識”、反對“台獨”，反對外部勢力干涉和脅迫訛詐，堅決捍衛兩岸同胞的利益和福祉，同心實現中華民族偉大復興。

