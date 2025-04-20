美國近期政策對科研人才造成衝擊

中評社北京4月20日電／美國政府近期因哈佛大學拒絕其提出的對學校管理結構等大幅改革的要求，宣佈凍結對該校總額為22億美元的多年期撥款。今年以來，美國政府已因類似原因威脅削減多所高校的資金，此舉對在美國的科研人才造成衝擊。



新政威脅美國多所高校



新華社報導，哈佛大學14日拒絕了特朗普政府提出的改革其管理結構、招聘及招生政策的要求。特朗普政府當天晚些時候宣佈，將凍結對該校總額為22億美元的多年期撥款，以及6000萬美元的多年期合同款項。美國國土安全部16日還要求哈佛大學分享該校外國學生簽證持有者信息，否則將失去招收國際生的資質。



今年1月以來，特朗普政府對多所美國高校發出威脅，稱如果校方不調整政策，將面臨削減資金的後果。3月，哥倫比亞大學4億美元聯邦撥款被撤銷。康奈爾大學和西北大學等高校的聯邦撥款也被凍結，並面臨調查。



3月底，約1900名美國國家科學、工程和醫學學院成員發佈公開信，呼籲特朗普政府“停止對美國科學事業的全面攻擊”。公開信說，“特朗普政府正通過削減研究資金、解雇數千名科學家、取消公眾獲取科學數據的權限以及迫使科研人員出於意識形態原因改變或放棄工作”，“重創美國的科學事業”，為此，美國國家科學、工程和醫學學院的成員們不得不聯合起來，向公眾發出“求救信號”。

這封公開信由13名來自多個領域的科學家撰寫，並得到了覆蓋38個州、400多所大學和研究機構的約1900名科學家的支持。

