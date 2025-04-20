天琴座流星雨即將閃耀北半球夜空

中評社北京4月20日電／一年一度的天琴座流星雨即將閃耀北半球夜空。本月22日，流星雨將迎來極大，喜歡流星雨的朋友可于22日晚至23日凌晨嘗試觀測。



新華社報導，太陽系內的彗星或小行星釋放出的大量碎片，在進入地球大氣層時高速燃燒就形成了流星雨。流星雨的出現有一定規律性，往往在每年大致相同的時間段出現。



在北半球，除象限儀座流星雨、英仙座流星雨和雙子座流星雨這三大流星雨外，還有許多中小流量的流星雨也會現身天宇，給人們帶來驚喜，比如天琴座流星雨、寶瓶座η流星雨等。



星聯CSVA聯合發起人蔣晨明介紹，天琴座流星雨的輻射點位於天琴座和武仙座的交界處，距離明亮的織女星不太遠。每年4月14日至30日，是天琴座流星雨的活躍期，極大時間一般在22日前後。歷史上天琴座流星雨曾出現過大規模的爆發，但近些年陷入沉寂，極大時ZHR（天頂每時出現率）穩定在18左右。雖然天琴座流星雨的流量不是很大，但亮流星和火流星較多，還是很值得一看的。



在4月下旬，對中國大部分地區來說，天黑後，織女星還沒有升出地面或剛升出地面，因此待天琴座流星雨的輻射點升到一定高度後觀測效果更好。



“今年天琴座流星雨將於22日迎來極大，極大時刻預計發生在21時左右。以北京地區為例，23日凌晨3時左右，一輪殘月才會升起，因此22日夜晚至23日凌晨都是絕佳的觀測時段。”蔣晨明說。



流星雨的魅力在於它們瞬間的燦爛。那麼，如何賞拍即將登場的天琴座流星雨？“用肉眼觀測即可；最好到農村、郊野、高山等光污染小的地方觀測；不要只盯著輻射點看，流星可能在輻射點以外的任何地方出現。要想拍攝到流星，需要備好相機和三腳架，尋一處視野開闊處，調整好相機的參數，然後靜候流星出現。”蔣晨明提醒說。