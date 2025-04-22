中評現場：兩岸家庭探中軸　穀雨時節情相融

十三個兩岸家庭在北京城市規劃館內合照留念（中評社 葉佳怡攝） 中評社北京4月22日電（實習記者 葉佳怡）4月20日，由北京海峽兩岸民間交流促進會主辦的“情築兩岸 文化之旅”在京兩岸婚姻家庭聯誼活動成功舉辦，來自十三個兩岸婚姻家庭的三十餘人齊聚北京天橋，共同踏上一場有趣的北京中軸線“尋寶之旅”。活動中，大家沉浸式感受北京中軸線非遺文化的深厚底蘊與獨特魅力，文化的紐帶令兩岸情感在此刻交融。



北京中軸線全長7.8公里，北起鐘鼓樓，南至永定門，串聯起故宮、天安門、天壇等15處遺產要素，完美展現了中國傳統都城“面朝後市，左祖右社”的規劃理念。它不僅是中國古代建築與哲學思想的傑出代表，更見證了中華文明從古代到現代的轉型歷程。2024年，北京中軸線申遺成功，成為中國第59項世界遺產，彰顯了中華文化的深厚底蘊與國際影響力。



中評社記者看到，在尋寶活動中，孩子們一手緊緊牽著家長的手，一手拿著香甜的零食，一路蹦蹦跳跳，活力十足。從古代皇家建築的精妙設計，到城市布局中蘊含的智慧，志願者生動細致地講述著北京中軸線背後的歷史文化故事。孩子們仰著稚嫩的小臉，聽得入神，不時提出天真爛漫的問題。每走到一處代表性坐標，孩子們都充滿好奇，紛紛跑到最佳位置，擺出最酷最可愛的姿勢，家長們用相機定格下這些珍貴瞬間。



當隊伍最終抵達北京城市規劃館時，家長和孩子們的興奮之情都達到了頂點。他們站在巨大的北京城市沙盤前，感受著歷史與現代的交融，探索北京中軸線的歷史文化和北京城市規劃的巧妙設計，兩岸家庭互相分享他們在北京工作生活和教育孩子等方面的心得和收穫，共同度過的美好時光。



在“情築兩岸 文化之旅”在京兩岸婚姻家庭聯誼活動中，北京市台辦副主任、一級巡視員劉先傳專程看望慰問了參加活動的台胞嘉賓，與台胞及家屬親切交流，他談到，4月20日恰逢中華文化“二十四節氣”中的穀雨時節，這是播種希望的美好時刻。孩子們作為兩岸融合發展的未來與希望，通過帶領小朋友探尋北京中軸線的千年歷史脈絡，沉浸式感受中華優秀傳統文化的博大精深，在他們的心中播撒“兩岸一家親”的種子，讓文化認同與情感聯結生根發芽，持續為兩岸交流融合注入蓬勃生機與活力。