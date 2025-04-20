社評：以民生交流為鑰開啟兩岸融合發展新局

（中評社 袁曉麥攝） 中評社香港4月21日電（評論員 楊流昌）兩岸基層民生發展交流會昨（20）日於浙江杭州開幕。中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤，中國國民黨副主席連勝文，浙江省委書記、省人大常委會主任王浩出席會議並講話，海峽兩岸有關方面、基層代表約300人出席。這場以“加強民生交流 增進同胞福祉”為主題的會議，不僅是兩岸同胞跨越海峽的親情對話，更是在台海局勢波譎雲詭的背景下，大陸以民生為紐帶深化融合發展、破解政治僵局的戰略落子。會議釋放的三大政策信號——擴大基層交流覆蓋、強化制度銜接保障、築牢反“獨”促統根基，為新時代對台工作錨定了方向，也為兩岸融合發展注入新動能。



基層民生交流：從“情感紐帶”到“治理創新”的戰略升維



兩岸基層交流絕非簡單的“送溫暖”，而是重塑兩岸社會聯結，夯實國家統一根基的系統工程。正如宋濤主任所言，“辦好民生領域關鍵小事，了卻同胞心頭大事”。這一論述精准把握了台灣社會的痛點。當前台灣基層深陷低薪高房價、少子老齡化等結構性矛盾，而民進黨當局卻將資源投入“金元外交”和軍事採購，導致民生議題長期邊緣化。大陸以醫療合作、農漁產品通關便利化、台胞同等優先待遇政策等“小而美”項目切入，實質是繞過政治干擾，直擊台灣民眾最迫切的生存需求。



浙江的實踐更具示範意義。作為台商投資密集區，浙江通過“一站式”台胞服務中心、台企融資綠色通道等機制，將“兩岸一家親”理念轉化為可觸可感的公共服務。截至2024年底，在浙台企超萬家，常住台胞逾10萬人，浙江經驗證明：當台胞“就業有保障、子女有學上、看病有醫保”，所謂“兩岸脫鉤”的雜音便不攻自破。這種以民生治理促進社會融合的路徑，正是國家治理現代化在兩岸關係中的創新應用。



政策信號解碼：從“單向惠台”到“雙向賦能”的制度突破



本次會議釋放的政策突破值得關注：



其一，“社會保障銜接”進入實質性階段。福建已試點台胞公積金繳存、養老保險跨區轉續，本次會議提出擴大至醫保互認、職業資格互通。這種“漸進式一體化”策略，既規避了“急統”引發的島內反彈，又為最終統一積累社會共識，可謂“以時間換空間”的智慧選擇。



其二，構建兩岸共同治理新機制。會議提出建立自然災害聯防、食品安全共治等民生協作框架，標誌著兩岸交流從“單向讓利”邁向“共治共享”。前年兩岸年度漢字“融”的當選，正是這種雙向賦能趨勢的生動寫照。



其三，以“共同富裕”牽引資源下沉。浙江將共同富裕示範區建設與對台工作結合，支持台胞參與鄉村振興、社區治理。這種“嵌入式融合”不僅讓台胞共享發展紅利，更使其成為大陸治理體系的一部分，從而深化對國家的認同。

