中評編譯：特朗普第二任期的對朝政策為何？

2018年，兩人曾經在板門店會晤。（網絡資料照） 中評社首爾4月29日電（記者 崔銀珍編譯）前英國駐平壤（朝鮮）大使約翰·埃弗拉德（John Everad）日前在韓國《中央日報》專欄發表題為《特朗普 有明確的對朝政策和實行計劃嗎？》的文章，探討美國總統特朗普的對朝計劃，文章編譯如下：



要想找到這個問題的答案，就要看看特朗普的目標是什麼，達成目標的戰略是什麼。特朗普的目標似乎很明確。以本月3日出席北約（NATO）外長會議為契機，美國國務卿馬爾科·魯比奧會見韓國外交部長趙泰烈、日本外相岩屋毅，發表了共同聲明。



聯合聲明中包含了對朝政策目標和明確的憂慮。再次確認了實現＂完全無核化＂的意志。還對朝俄軍事合作、核導彈開發項目、惡性網絡竊取、殘酷的人權狀況表示了擔憂。特朗普第二屆政府的對朝政策以解決上述問題為目標。



但是明確的畫作就到此為止。沒有人不知道特朗普的目標，但沒有人知道如何實現目標。這種不明確之所以引人注目，是因為特朗普政府對俄羅斯、白俄羅斯、伊朗和古巴等其他問題國家的政策目標和執行計劃與朝鮮不同，是眾所周知的。



特朗普就任總統後，華盛頓曾就對朝政策進行討論，但討論的主體和報告時間等細節不得而知。上任伊始，特朗普任命曾參與2018年新加坡和2019年越南河內朝美首腦會談的黃之瀚為白宮國家安全事務副助理（美國副國家安全顧問）。今年2月提名對朝專家艾莉森·胡克為國務院政務次官。這就是為什麼有人認為對朝政策可能很快就會公布的原因。但現實並非如此。

