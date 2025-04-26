中評編譯：韓國大選青年選民怎麼看？

中評社首爾4月26日電（記者 崔銀珍編譯）首爾大學新聞與信息學教授韓圭燮(音)日前在韓國《東亞日報》專欄撰文，分析了從尹錫悅前總統當選後的2022年4月開始,在中央輿論調查審議委員會登記的1468件政黨支持率調查。文章編譯如下：



由於提前大選，“決定票”備受關注。筆者適用貝葉斯方法論，補正各調查企業的固有傾向性，推算出可視為代表性決定票的20多歲選民的政黨支持率趨勢後，對兩個主要政黨之間的支持率差異（從國民力量減共同民主黨）進行了“變化點分析(Change Point Analysis)”。“變化點”是在那個時間點前後平均支持率發生最大變化的時間。



首先，在尹錫悅政府執政期間，20多歲的脫離國民的力量現象非常明顯。在大選中引領國民力量執政的20多歲年輕人的支持率在新政府上台不到3個月的2022年8月第一周從國民力量優勢逆轉為民主黨優勢後，差距不斷拉大。然後去年宣布12·3戒嚴後，下降趨勢加速，12月8日落後到歷史最高值15.1個百分點。

但是以12月8日為起點，兩個政黨之間的差距再次縮小，在國會通過尹前總統彈劾案一個月後的2025年1月13日左右出現了另一個拐點。具有諷刺意味的是，在彈劾案通過的12月12日前後，20多歲年輕人的國民力量支持率再次上升，到2025年3月1日，時隔939天，對兩個政黨的支持率再次逆轉。這與2017年彈劾前總統朴槿惠時截然相反。



這樣的20多歲年輕人不可能被視為“極右”。那麼，20多歲年輕人的過山車支持率變動的原因是什麼呢? 第一個拐點的原因是尹前總統的非常識戒嚴。本來就在工作時間靈活化、議政矛盾等方面表現出的政府的無力感和共鳴能力不足，撤回國民力量支持的20多歲年輕人的失望感因非常識性的戒嚴宣布達到了極點。尹前總統在罷免後表示“會一直守護在青年身邊”，但實際上20多歲的情緒與他的期待會有距離。在4月第二周韓國蓋洛普的每周例行調查中，73%的20多歲年輕人表示憲法裁判所的彈劾引用是“很好的判決”，與被稱為最進步一代的40代(79%)和50代(77%)相差無幾。



相反，第二個拐點的原因是共同民主黨的非常識性形態。在國會通過彈劾案之前，尹前總統宣布戒嚴的行為被稱為"內亂罪"，但在憲法裁判所的審判過程中，從彈劾理由中删除了這一行為。民主黨代表李在明違反公職選舉法事件二審宣判前，提前舉行大選的"小伎倆"的指責輿論沸騰了。另外，為了確保明確的彈劾"引用票"，不僅向代理權限韓德洙施壓，要求任命具有進步傾向的憲法法官候選人馬恩赫，還通過韓德洙的彈劾上訴，導致國政空白，還施壓崔相穆副總理彈劾。尹錫悅從政府上台初期開始持續的"接連彈劾"是非常識的"終結者"。

