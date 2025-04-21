匈牙利華人醫生張東岩：認真對待每一位患者

二〇二三年一月，張東岩（左）在“匈牙利唐人街新春廟會”義診。受訪者供圖（圖片來源：海外網） 中評社北京4月21日電／據海外網報導，張東岩在匈牙利十餘年，推廣中醫，行醫治病，並熱心公益活動。她在匈牙利傳播中國文化，舉辦書法體驗課、漢服體驗課，參與中央廣播電視總台社交平台中醫養生保健宣傳視頻拍攝，參與非遺作坊。



結緣中醫



張東岩與中醫結緣的道路十分坎坷。她說：“我小時候經歷過兩次重大意外，對我造成了嚴重打擊。”兩場重病讓張東岩對醫院產生了心理陰影，消毒水、麻醉藥、針管，每一樣東西都令她產生強烈抵觸。在上大學之前，她從未想過自己未來的人生會和從醫緊緊相連。



高考填報志願時，為幫助女兒克服心理障礙並掌握自我保健能力，父母為她選擇了中醫專業。剛剛開始學習的時候，張東岩看到銀針就不自覺發抖，額頭都滲出了汗珠，更別提拿起銀針針灸了。



直到有一次晚自習，張東岩第一次翻開針灸書籍，她深深地被書籍中的內容所吸引，銀針的背後蘊藏著深厚的中醫智慧。她說：“中醫不僅是治療疾病的一種手段，同時也是哲學。”



自此，張東岩開始認真研習針灸。晨光熹微時，她對照銅人模型辨識穴位；暮色四合時，她研讀典籍探究經絡奧秘。中醫的辯證論治如同鑰匙，為她開啟生命和諧之門，銀針起落間既療愈他人，亦重塑自我。



2015年，張東岩作為志願者到匈牙利實習。在海外行醫，張東岩首先要克服的就是語言問題。她輾轉於各個診所之間，一邊觀摩前輩老師如何治病，一邊學習匈牙利語。



她用本子記下如何用匈牙利語進行中醫術語的表達。本子上寫得滿滿當當，頁面被翻得翹起了邊。張東岩沒日沒夜地背，白天她作為助教，學習用匈牙利語和患者進行簡單溝通，晚上她挑燈夜讀，將晦澀的字詞反復練習，最終她考取了匈牙利語中級水平，拿到了匈牙利行醫的語言“通行證”。