加強監督　確保自然資源安全高效永續利用

中評社北京4月21日電／據中央紀委國家監委網站報導，登上福建省惠安縣黃塘鎮某礦山生態修復項目的山頂，可以看到曾經大片裸露的地塊已重披綠裝、生機盎然。這一直觀變化，離不開縣紀委監委對一起案件的查處和推動整治。



2024年6月，惠安縣紀委監委對縣自然資源局原二級主任科員連某某進行立案審查調查。經查，他利用審批權收受賄賂，對該礦山生態修復項目進度緩慢等問題視而不見。案件辦結後，縣紀委監委積極做好案件查辦“後半篇文章”，推動職能部門立查立改，完善涉礦項目全過程監管制度。



自然資源領域屬於權力集中、資金密集、資源富集領域，行業統籌性、專業性強，涉及土地、礦產、林業、水資源等多個方面。“自然資源開發的領域特點和專業性使權力易集中於‘關鍵少數’手中，加之某些地區存在制度漏洞、權力運行監督不到位等情況，容易滋生權錢交易等腐敗問題。”黑龍江省雙鴨山市饒河縣紀委監委有關負責同志說。



梳理近年來查處的相關案件不難發現，自然資源領域腐敗問題易發多發。有的領導幹部在審批環節違規操作謀利，為特定關係人或利益關聯方大開方便之門。比如，廣西壯族自治區桂林市平樂縣自然資源局原黨組書記、局長姚某某獨攬審批監管權，多次違規干預插手自然資源工程項目招投標，為多名老板私下拍板“發包”項目，在項目審批、土地使用開發、登記辦理相關證件等方面提供幫助，收受好處。湖南省湘潭市湘潭縣自然資源局原黨委書記、局長王鐵鋼利用審批監管權，通過暗中操作招投標等方式，在礦業審批、土地整理等方面幫助商人老板謀取利益，單獨或夥同親屬收受賄賂。



有的領導幹部在監管過程中失職失責，與監管對象達成默契，縱容默許其實施違規違法行為，謀取不當利益。比如，饒河縣自然資源局原黨組成員、副局長賈某某收受某采石場老板賄賂，對其非法采礦行為“睜一只眼閉一只眼”，並在其他部門檢查前向企業老板通風報信。江西省崇仁縣許坊鄉原黨委書記王某明知轄區內某礦業有限公司未取得采礦許可證，卻收受好處，對其長期非法采礦行為放任不管。