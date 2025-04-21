福建下好“室組企”協同聯動一盤棋

福建省大數據集團有限公司紀委依托科技手段為監督工作賦能增效，借助便民服務平台廣泛收集數據並開展聯動監督。圖為近日，該集團紀檢監察幹部在數據中心瞭解相關情況。（圖片來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京4月21日電／據中央紀委國家監委網站報導，國有企業權力集中、資金密集、資源富集，是黨風廉政建設和反腐敗工作的重點領域。福建省紀委監委把整治國企領域腐敗作為重點任務、擺在突出位置，健全完善“室組企”聯動監督機制，找准切入點開展“打深井”監督，深化以案促改以案促治，為國有企業高質量發展提供堅強紀律保障。



近日，福建省招標採購集團有限公司紀委運用“信息＋”監督手段開展招投標領域專項監督時，一組供應商詢價比選信息引起工作人員的注意。通過對3家競標單位註冊信息、股權結構等關聯情況進行交叉比對，發現這3家競標單位高度關聯，註冊地相同，法定代表人、監事存在近親屬關係，背後為同一實際控制人，詢價比選流於形式。



“在省紀委監委第四紀檢監察室的指導下，我們以此次監督為契機，‘室企’聯動開展‘打深井’監督，推動相關問題從治標向治本深化。”福建省招標採購集團有限公司紀委相關負責同志介紹，集團深入開展招投標領域突出問題專項整治，追責問責相關責任人，修訂完善相關制度11項。



國有企業是國民經濟的重要支柱，肩負著重要的政治責任、經濟責任和社會責任，同時又處於經濟建設前沿，掌握大量資源資金，廉潔風險較大。福建省紀委監委持續強化國資國企領域監督，完善“室組企”聯動監督機制，聚焦重點領域，創新監督方式，針對具體問題推動以案促改、標本兼治。



緊扣企業特點，開展選題立項監督



福建省紀委監委第四紀檢監察室工作人員近日對照省管國有企業監督清單，整理匯總26家企業的監督工作情況。工作台賬顯示，福建省能源石化集團有限責任公司紀委針對項目建設，深化重點領域專項監督，挽回經濟損失300餘萬元；廈門航空有限公司紀委聚焦航空安全，構建“1＋X”聯動監督格局，發現並督促整改問題6個，推動建章立制3項。