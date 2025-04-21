強化政治監督　全力推動政治生態出清向好

圖為雲南省曲靖市紀委監委幹部正在某花卉基地走訪，瞭解鄉村振興政策落實情況。（圖片來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京4月21日電／據中央紀委國家監委網站報導，“風腐同查同治是對黨風廉政建設和反腐敗鬥爭規律性認識的遞進深化，我們要準確把握由風及腐、由風變腐、風腐一體的階段性特徵，以治理理念、系統觀念、辯證思維統籌推進風腐同查同治，不斷放大正風肅紀反腐綜合效應，為全市經濟社會高質量發展清淤除障，讓珠江源風清氣正水淨。”近日，雲南省曲靖市紀委監委組織召開“珠源淨風”行動安排部署會，深入推進風腐同查同治，協助市委堅決全面徹底系統性修復淨化政治生態。



雲南省曲靖市紀委監委忠誠履行黨章和憲法賦予的職責使命，以釘釘子精神做實做細政治監督，堅定不移正風肅紀反腐，全力推動全市政治生態改土治水、系統重構、出清向好。2022年9月，曲靖市紀委監委被評為全國紀檢監察系統先進集體。



聚焦“國之大者”，強化政治監督



曲靖是珠江的發源地。監督推動各級各部門貫徹落實好習近平生態文明思想，加強生態環境保護，築牢珠江源頭生態安全屏障，是曲靖市紀檢監察機關肩負的重要職責使命。



曲靖市沾益區花山街道一處采石場位於珠江源保護區範圍內。此前，沾益區委、區政府按照生態環境保護政策要求，督促關閉該采石場並啟動生態植被修復工程。曲靖市紀委監委在監督檢查中發現，采石場業主未經審批同意，在植被修復過程中擅自作業，繼續違法開採石料。曲靖市紀委監委立即行動，與沾益區紀委監委開展聯合調查，今年2月，對履行監管職責不到位的珠江源省級自然保護區管護局沾益管護分局等4個單位、12名幹部進行追責問責。



“近年來，我們嚴格落實生態環境保護政治責任，保護區生態系統持續向好。”珠江源省級自然保護區管護局相關負責人介紹，隨著保護力度加大，保護區生態系統多樣性、穩定性得到持續鞏固提升。目前，保護區內有野生動物115種，植物200科1900餘種。