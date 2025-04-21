東湧線延線第二次道岔安裝完成。（圖源：大公報） 中評社北京4月21日電／據大公報報導，東湧線延線項目正在現有東湧站和欣澳站之間興建新的東湧東站。為配合東湧東站的新軌道，港鐵須進行大型改道工程，分四次進行關鍵道岔安裝工序。首次道岔安裝工序已於去年十月完成，餘下兩次預計將分別於2026年及2027年進行。



由於關鍵道岔安裝工序及相關測試工作需無間斷連續進行數小時，一般晚上非行車時間的“黃金兩小時”並不足夠，港鐵會在進行相關工序時，提早結束部分線路當天的服務。