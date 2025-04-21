七人車陷火海 司機及時逃生。（圖源：大公報） 中評社北京4月21日電／據大公報報導，一輛黑色七人車，昨日（20日）晚上約7時許沿銅鑼灣維園道東行，當右轉告士打道天橋往大坑方向時，車頭突然起火，司機及時落車逃生並報警。未幾，全車陷入火海，烈焰及黑煙席捲半空，現場更傳出爆炸聲。消防員到場開喉灌救，約20分鐘將火救熄，全車燒剩車架，所幸無人受傷。