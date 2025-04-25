中評關注：中日韓三國應如何合作？專家聚論

與會人員大合影（中評社 崔銀珍攝） 中評社首爾4月25日電（記者 崔銀珍）3月27日，由“為先進外交的超越黨派論壇”和“全球戰略合作研究院”共同主辦，在位於韓國國會的“愛之齋”，聚集了韓中日各國的專家，對3月22日在日本東京舉行的時隔一年零四個月的第11屆中日韓外長會談進行了評價，並討論了三國合作的建議。全球戰略合作研究院院長黃載浩教授致開幕詞時表示，劇變的國際秩序的多種變種正在對經濟安全造成共同的威脅。為了應對這些挑戰因素，需要區域內韓中日三國的共同認識、動力、合作，最重要的不是減法，而是加法的藍圖和哲學，還有韓中日三合一的基調、關懷的協調。



為先進外交的跨黨派論壇代表議員魏聖洛表示，在集聚跨黨派合作和外交智慧的國會裡，這次論壇將成為東北亞和平繁榮基礎的討論平台，對我們所有人來說都具有重大意義。特別是日本和中國的大使一同出席本次會議，能表示韓中日三國在不穩定的區域內環境下，要繼續對話和合作的共同認識。韓中日三國合作應成為東北亞和平與繁榮的核心軸心、多邊主義合作的典範。應對氣候變化、能源安保、數字轉換、老齡化等跨國共同挑戰課題，如果沒有三國的緊密合作，很難有效應對。超越歷史矛盾，面向未來，擴大交流比什麼都重要，最重要的是三國為了構建韓半島問題和東北亞和平，保持緊密而持續的對話。



在本論壇的賀詞中，中國駐韓大使戴兵表示，三國合作自20多年前啟動以來，被譽為東亞最根深蒂固、制度化、發展潛力最大的合作機制之一，成果豐碩。通過這次三國外長會議決定加強在六個核心領域的合作，正如王毅外長所強調的那樣，中國準備在不斷變化的環境中，將同韓國和日本的合作發展成更加成熟、穩定、有彈性的強大體制。中日韓三國有共同的諺語“遠親不如近鄰”。希望中日韓經貿部長會議上三國能夠取得更具生產性的成果，加強貿易、投資、數字革新合作，今後也能共同維護多邊主義秩序，促進普惠包容的全球化。



日本駐韓大使水島光一強調，三國合作不僅對東北亞地區，對整個國際社會的和平與繁榮也會產生深遠的影響。在此次外長會談上，三國一致同意繼續尋求相互理解、保護人民生活、解決各代人共同面對的共同課題。期待今後TCS(日中韓合作事務局)作為三國合作的樞紐，發揮更加活躍的作用。最重要的是，正如日本外務大臣岩屋毅所強調的那樣，為了使三國合作穩定發展，大眾的支持非常重要。



韓中日合作事務局(TCS)副秘書長池西秀二表示，三國合作不是選擇，而是必須的。我們同舟共濟，走向未來，合作是破浪前行的唯一途徑。TCS將“みらい/未來/미래”選定為象徵2025年日中韓合作的單詞。這反映了三國人民構建更加強大的合作關係，共同創造美好未來的樂觀和決心。此次外長會重申三國合作的共同意願，強調在複雜多變的地區和全球局勢下保持持續溝通的重要性。TCS也會根據這一基調舉辦各種活動，增進三國間的相互理解，加強大眾支持。

