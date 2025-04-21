中評社北京4月21日電／網評：文化“新三樣”何以走俏海外



來源：人民日報 作者：常 晉



許多人或許沒想到，風靡國內的微短劇在國際市場上也頗受追捧。



“真的讓人上頭！”這是一款面向海外的微短劇平台ReelShort上某熱播劇的一條高贊評論。一名31歲的美國用戶迷上微短劇後，以每年200美元的價格購買了該平台服務。



近年來，包括微短劇在內的網絡影視劇以及網絡文學、網絡遊戲，在海外市場迅速站穩腳跟，影響力持續擴大，成為文化出海“新三樣”。數據顯示，中國微短劇海外應用已突破300款、全球累計下載量逾4.7億次，產品覆蓋200多個國家和地區。2024年，中國自主研發遊戲在海外市場的銷售收入達185.57億美元，網絡文學出海頭部平台之一“起點國際”累計海外訪問用戶近3億人次。



大量網劇、網絡文學、網絡遊戲走向海外，不僅豐富了文化“走出去”的品類，更推動中國文化實現破壁式傳播。



以往，包餃子、打太極、說漢語等文化出海“老三樣”，吸引的更多是中國文化愛好者。文化出海“新三樣”則瞄准了更廣泛受眾，以共性語言打破文化隔閡。這些產品融入國外受眾的日常文化消費，催生出新的文化傳播方式。海外受眾從中不僅可以看到來自中國的文化標誌、歷史符號，也能潛移默化地感受到我們的精神特質、文明內核，以及產品背後精良的製作水平、創新能力。



比如，ReelShort運營初期，直接把國內微短劇翻譯後上線海外，市場反響平平。之後改變策略，從輸出內容轉為輸出標準、輸出理念，演員、場景、劇本就地取材，不斷貼近海外用戶內容偏好，產品迅速出圈，全球日活躍用戶達1000萬人次。找准情感共鳴，融入當地特色，是文化傳播的通行證。它讓作品“落地生根”，也讓文化交流“潤物無聲”。