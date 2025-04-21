公共服務＋低空應用，更快更便利

中評社北京4月21日電／據人民日報報導，近年來，隨著無人機、人工智能等產業發展，低空應用的使用場景不斷拓展，為構建現代公共服務體系提供了新的技術支撐和創新空間。記者近日前往山東、廣東、重慶三地，觀察低空應用在醫療保障、物流運輸、應急救援等方面帶來的新變化，這些變化讓公共服務更便利、離你我更近。



醫療保障——



“雲端通道”效率高



日前，一場生死救援在山東青島和煙台兩地展開。



煙台市萊山區煙台山醫院一名早產兒因支氣管肺發育不良、動脈導管持續開放，轉院急救迫在眉睫。經過檢查研判，這名早產兒需要轉運至具備新生兒重症監護室（NICU）的醫院進行救治。煙台山醫院緊急聯繫位於青島市市北區的青島市婦女兒童醫院，得到同意收治的答覆後，馬上安排轉院。



可是，煙台市萊山區與青島市市北區相距200多公里，如果通過120救護車轉運，需要3個小時左右的時間。此外，陸路轉運還面臨著路途顛簸，有加重患兒病情的風險。



患兒家屬急得團團轉：“還有沒有更快更安全的轉運方式，一定幫我們想想辦法。”



緊急關頭，為了給救治患兒贏得更多寶貴時間，煙台山醫院向青島市急救中心求助，希望對患兒實施航空轉運。青島市急救中心立即啟動評估，同時聯繫山東高速華通航空公司。接到通知後，機組立即開展航線評估，確認滿足航空轉運起飛條件。