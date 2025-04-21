中評社北京4月21日電／網評：久久為功，讓短視頻生態更清朗



來源：光明日報 作者：張秦瑜



網絡空間是億萬民眾共同的精神家園。近期，中央網信辦持續部署開展“清朗”系列專項行動，強化“自媒體”治理工作，通報了多起違法違規典型案例。在統籌發展與安全的大背景下，短視頻治理已成為社會治理的重要內容。



當前，部分短視頻內容低俗、庸俗與媚俗，是治理的重點也是難點。隨著網信部門監管力度的加強與平台自律機制的不斷完善，“博眼球、賺流量”的三俗內容更多以隱晦、擦邊的方式呈現。違規利用短視頻作為引流中介，是導致“網紅亂象”、違規營利、偽劣營銷等問題的根源，資本的短視性導致內容生態陷入資本的邏輯之中而淪為商業化的工具。從技術層面看，還須主動防範算法濫用與誤用風險。



短視頻的出現使輿論生態、媒體格局都發生深刻變化。短視頻治理是一項綜合性、系統性工程，必須調動各方面積極性，發揮各主體作用，形成上下聯動、多方協同的工作格局。



習近平總書記指出：“必須旗幟鮮明、毫不動搖堅持黨管互聯網，加強黨中央對網信工作的集中統一領導，確保網信事業始終沿著正確方向前進。”準確把握信息革命帶來的機遇和挑戰，必須把網信工作擺在黨和國家事業全局中來謀劃，切實加強黨的集中統一領導，認真貫徹落實“健全網絡綜合治理體系”“加強網絡空間法治建設”決策部署，加強短視頻內容治理，努力完善綜合治理體系，營造清朗網絡空間。



因此，我們須統籌協調各方管理職責。一方面，網信部門須提升跨平台治理能力，深化部門間聯動，綜合運用經濟、法律、技術等手段，提升治理的系統性與有效性；另一方面，落實屬地管理原則，堅持層層抓落實，齊抓共管，形成協同監管、分類分級監管的新模式。