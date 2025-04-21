中評社北京4月21日電／據新華社報導，4月19日，全球首個人形機器人半程馬拉松賽在北京舉行。在21.0975公里的賽道上，首次“人機共跑”，來自高校、科研機構、企業的20支機器人隊伍參賽。



此前的蛇年春晚上，10多台宇樹機器人身著花棉襖登上舞台，與真人舞者一起扭秧歌、轉手絹，引起各方高度關注。人們驚呼，人形機器人來到普通人生活了。



造一台像人一樣的機器，是人類由來已久的憧憬。從古書《列子·湯問》中偃師造“人偶”的記載到1973年世界上第一台人形機器人WABOT－1在日本早稻田大學誕生，人們對人形機器人的探索從未停止。近半個世紀以來，這一行業發展起起伏伏，世界各國推出多種人形機器人，但總體發展較慢。



如今，為什麼人形機器人的發展會突然加速？



機器人頻頻吸睛



“每走幾步就能遇上一個人形機器人。”3月底，參加中關村論壇年會的嘉賓表示。年會期間，10多家企業的近百台人形機器人活躍在迎賓、交流、主持、表演等場景。



從春節至今的兩個多月裡，社交媒體上時常出現人形機器人的爆款視頻，展示前空翻、後空翻、騎自行車等絕技，刷新人們對具身智能的認知。



具身智能，是近年進入公眾視野的新詞匯。它強調智能系統與身體的緊密結合，通過身體與環境的交互來實現智能行為。與其區別的概念是無身體的智能，比如，沒有物理身體、完全依賴於計算和數據處理來實現智能行為的聊天機器人。