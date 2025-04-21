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《2025年數字經濟發展工作要點》印發
http://www.CRNTT.com   2025-04-21 16:11:50


　　中評社北京4月21日電／據人民日報報導，為加快構建促進數字經濟發展體制機制，國家發展改革委、國家數據局印發《2025年數字經濟發展工作要點》，提出7個方面重點任務，包括：加快釋放數據要素價值，加快完善數據產權、全國一體化數據市場等數據基礎制度；築牢數字基礎設施底座，統籌“東數西算”工程與城市算力建設；提升數字經濟核心競爭力，梯次培育布局具有國際競爭力、區域支柱型、區域特色型數字產業集群；推動實體經濟和數字經濟深度融合，實施數字消費提升行動、品質電商培育行動等。

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