我國自然資源要素保障穩固

中評社北京4月21日電／據人民日報海外版報導，今年一季度全國批准建設用地預審項目3222個、全國林草產業產值同比增長8.95%、全國新立采礦權202個……日前，自然資源部舉行4月例行新聞發布會，有關負責人介紹了一季度用地用林用草用海保障、不動產登記、新立采礦權、測繪地理信息產業、林草產業等自然資源要素保障相關情況。



重大項目用地應保盡保



自然資源部宣傳教育中心主任夏俊在會上介紹，今年3月，自然資源部印發了《自然資源部關於2025年土地利用計劃管理的通知》，統籌安排全年600萬畝用地計劃，優化計劃配置方式，增強要素配置的精準性和利用效率。堅持統籌各類要素供給，落實“項目跟著規劃走、要素跟著項目走”，依托規劃“一張圖”協調解決空間矛盾衝突，加快推進用地用林用草用海要素保障協調聯動。



今年一季度，全國批准建設用地預審項目3222個，擬用地總面積59885.07公頃（89.83萬畝）；與2024年同期相比，全國預審項目個數增加1.61%，擬用地總面積增加43.90%。2025年一季度，全國農用地轉用和土地徵收批准面積71861.34公頃（107.79萬畝），同比增加1.06%；其中，國務院批准項目152個、同比增加50.50%，批准用地面積26016.35公頃（39.02萬畝）、同比增加6.82%。



“我們堅持重大項目用地應保盡保，對國家重大項目和符合要求的省級政府重大項目用地，統一配置國家指標，同時優化基礎指標安排，支持高質量發展。”夏俊說，自然資源部門實施“一地方一清單”，指導各地按照綜合供地要求加強供地管理，推動先用存量後用增量，促進節約集約用地。



用地用林用草用海協同



夏俊介紹，自然資源部加快推進用地用林用草用海聯動審批，部局聯合推廣江蘇省、山東省臨沂市等地典型經驗做法，通過舉辦現場交流會等方式，指導各地學習借鑒先進經驗。聯合水利部印發做好淤地壩建設占用林草地有關工作的通知，通過保障林地定額、優化林草手續辦理、強化部門間協調監管等措施積極推動淤地壩項目高效落地。



一季度，自然資源部指導全國各省級林草主管部門辦理完成能源、交通、水利重點項目涉林11項，涉草110項，涉封禁保護區項目1項，涉國家級自然保護區、風景名勝區10項，使用林地528.4174公頃，使用草原面積2740.71公頃。有力保障天津市永定河泛區、內蒙古美岱抽水蓄能、廣東台山核電等項目推動。